El polémico video de Stefi Roitman y Nicolás Furtado que despertó rumores de infidelidad: ¿qué pasó con Ricky Montaner?

Durante las últimas horas, el nombre de Stefi Roitman destacó de manera significativa dentro de las tendencias globales debido a un inesperado video que se viralizó en las redes sociales. En la grabación, todo parece indicar que la modelo y Nicolás Furtado sostuvieron un encuentro bajo perfil que despertó la curiosidad de muchos.

Más exactamente, la polémica en cuestión comenzó cuando la influencer Magalí Sica compartió a través de sus redes sociales el posible encuentro secreto que habría tenido Stefi Roitman con Nicolás Furtado.

Stefi Roitman es una verdadera estrella de las redes sociales.

De acuerdo con el video, Nicolás Furtado estaba de pie en un rincón hablando por teléfono, mientras que la esposa de Ricky Montaner caminaba hacia el lado contrario después del supuesto encuentro.

Qué dijo Magalí Sica sobre el supuesto encuentro entre Stefi Roitman y Nicolás Furtado

Magalí Sica fue entrevistada en El Ejército de la Mañana, programa que se transmite a través de Bondi Live y, allí, primeramente contextualizó: “Reportando desde Madrid (España). Creo que Stefi Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”.

Después, la influencer contó cómo supo que se trataba del actor y la esposa de Ricky Montaner antes de hacer la grabación: “Yo a él lo veo con una remera manga corta, primero lo reconozco porque él vive acá. A ella me costó reconocerla, era Stefi Roitman mucho más morena, nunca la había visto en persona, no la había reconocido”.

En ese contexto, Magalí Sica remarcó: “Estamos hablando de una calle muy angosta, un domingo a esa hora medio que Madrid está muerto, a las 21:00 está todo cerrado. Yo en mi video hice alusión a que podían estar tomando un café, pero hay que decir que en esa calle no hay cafeterías abiertas”.

Como si lo antes fuera poco, Magalí Sica explicó el motivo por el cual la actitud de Stefi Roitman le pareció sospechosa: “Ella salió corriendo. El saludo no me pareció sospechoso, yo estaba hablando con mi amiga con nuestros acentos argentinos y creo que por eso ella se preocupó. Por eso creo que tal vez empezó a acelerar el paso, eso son suposiciones mías”.

Detalles sobre el polémico encuentro de Stefi Roitman y Nicolás Furtado.

Por último, pero no menos importante, la influencer acotó: “A mí me pareció porque la vi un poco despeinada, con el pelo húmedo. Pero capaz soy malpensada y están por hacer una película juntos, creo que comparten agencia, pero si no hay nada que esconder no hay nada que temer”.

Después, Magalí Sica fue contactada por la cuenta de chimentos @lomaspopucom y, allí, esta comentó que hay un detalle que no puede exponer sobre el encuentro de Stefi Roitman y Nicolás Furtado porque le teme a las repercusiones legales que luego vaya a enfrentar.