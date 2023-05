El consejo de Duki a Manuel Turizo que enloqueció al público durante su show en Buenos Aires

El cantante y compositor colombiano, Manuel Turizo, continúa su exitosa gira “2000 Tour” y ahora se encuentra recorriendo varios países de Latinoamérica. En esta ocasión, Buenos Aires tuvo la suerte de recibir al artista en el Movistar Arena recientemente, donde deleitó a su público con un consejo que obtuvo de su colega, Duki, el reconocido cantante de trap.

Con un sold out y más de 9.800 fanáticos, el cantante cautivó a todos al interpretar una versión cumbia argentina de su exitosa canción “Una Vaina Loca”. “Él me dijo que esta canción no se cantaba de esta manera”, comenzó a explicar el colombiano cuando se empezó a escuchar de fondo el instrumental del género.

El cantante colombiano cambió su versión de “Una Vaina Loca” por el término “Wacha Piola”, siguiendo el consejo del rapero argentino, quien en su recomendación hizo referencia a la reconocida canción “Una wacha Piola” cantada por “De la calle”, lanzada en el año 2016.

¿Por dónde continúa el “2000 Tour”?

El recorrido de la gira “2000 Tour”, denominada así en referencia al nombre de su más reciente álbum, comenzó el 4 de febrero de este año en León, México, y desde entonces ha visitado varios países de Latinoamérica y más tarde de Canadá también.

Tras su increíble show en Buenos Aires, el artista continuará su show por países limítrofes como Paraguay y Chile, llevando sus increíbles éxitos a otras partes.