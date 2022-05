Kaleb di Masi se mostró muy preocupado por el estado de salud de su amigo y colega El Noba, tras su accidente en moto y posterior internación en el hospital “El Cruce”, especializado en neurocirugía.

“Fuerzas Lauty. Siempre fuiste piola conmigo. Yo, mi familia y esta cuenta esta a disposición de él y su familia por cualquier cosa que necesiten. Dale recuperate que sacamos el remix de año . Te aprecio” escribió en un post de su cuenta de Instagram.

Kaleb di Masi y El Noba. Foto: web

Además, el cantante adjuntó una foto con él y un video en el que oficializaban una colaboración juntos: “Tamos chelos papá, se viene el remix del año”, fueron las palabras de El Noba hace algunos días.

Kaleb, por otra parte, también habló a través de sus historias para sus seguidores: “No sé si se rescatan de todo lo que logró “Kaleb Di Masi” solo con un año y medio de carrera y no lo digo por agrandarme si no que hablo con hechos. Hice una banda de cosas y voy a seguir haciendo, por amor a la música”.

Tras esto, el cantante agregó un mensaje a todos los artistas que recién comienzan sus carreras: “Solamente confíen en ustedes, ustedes pueden, que nadie les diga que no. Y si te dicen ‘vos no estás para la música’ siempre están, nadie te puede decir qué sos o qué podés ser. Saquen música, no importa lo que te digan”.

Kaleb Di Masi negó una sesión con Bizarrap pero no le cerró la puerta: “Si la hago...”

Kaleb Di Masi negó la chance de hacer una BZRP Music Sessions con Bizarrap a través de historias en Instagram, donde sus seguidores le hicieron preguntas. Todo comenzó cuando posteó una foto con el productor argentino.

“Creo que si me pegaba antes la hacía, ya ahora no creo pero si la hago va a ser la mejor de todas, lo juro por mi padre”, respondió Kaleb Di Masi.

De esta manera, el artista no ve posibilidades de meterse en el estudio con Biza y sacar una sesión, luego de lo que fue el estreno de la BZRP Music Sessions #23 con Paulo Londra y de otros cantantes de talla internacional como Nicky Jam y Residente.

Cabe destacar que a fines del año pasado, Kaleb Di Masi también hizo referencia a la posibilidad de grabar una sesión con Biza. “No me llamó ni me va a llamar Bizarrap, lo entiendo y lo respeto. Por ahí si hubiese aparecido unos meses atrás ya tendríamos el palo grabado”, había expresado en Twitter.