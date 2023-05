El antes y después de Dante Spinetta: de IKV a su carrera solista

El apellido Spinetta es de masivo conocimiento en nuestro país y su legado en innegable. Dante desde muy temprana edad es un apasionado de la música, la trae en la sangre. Pero no es simplemente el hijo del flaco Spinetta, hoy en día es un reconocido músico de nuestro país con una trayectoria de más de 30 años.

El antes y después de Dante Spinetta

Es más, su carrera es tan extensa que grabó el primer disco hip-hop y el R&B de la Argentina a sus 14 años, conocido como “Fabrico Cuero”. Desde entonces, con y sin Illya Kuryaki and the Valderramas (el dúo que formó con Emanuel Hourvilleur), se convirtió en uno de los pilares fundamentales para el crecimiento del género urbano argentino.

El antes y después de Dante Spinetta

LOS COMIENZOS DE DANTE SPINETTA

Es relevante recordar como comenzó su carrera. En 1991 fue su primera aparición en la industria musical como parte del dúo Illya Kuryaki & The Valderramas, junto a Emmanuel Horvilleur, con “Es tuya Juan”.

El antes y después de Dante Spinetta

Con el nombre decidido en homenaje al personaje de David McCallum en el Agente de CIPOL y al pibe Valderrama de la selección de Colombia, ese jugador abajo de una peluca funk teñida de rubio que era sensación mundialista; este dúo de rock, pop, funk, hip hop y soul con letras irónicas y melodías pegadizas fue furor. Sin embargo, la gran consagración se produjo en 1995 cuando vendieron 250.000 copias y lograron ingresar en el mapa del rock español.

El antes y después de Dante Spinetta

Los siguientes discos de estudio de la banda fueron Versus (1997) y Leche (1999), luego tuvieron una gira con gran difusión en Latinoamérica y les permitieron girar por diversos países, incluyendo Estados Unidos y España. A pesar de su éxito en 2001, Dante y Emanuel decidieron ponerle fin a este proyecto en buenos términos para comenzar sus carreras como solistas.

DANTE SPINETTA COMO SOLISTA

Un año después, mientras esperaba su primer hijo y preparaba su casamiento, inició su carrera solista con el disco “Elevado”. En este comienzo Dante exploró sonidos cercanos el R&B y aunque el disco no fue un éxito masivo, fue bien recibido por la crítica.

“En ‘Elevado’ me mandé con todo yo solo, en los arreglos, en la composición del disco, en la producción, el plan era mío. Todo representaba un crecimiento muy fuerte, profesional y espiritual también. Me sentía elevado por la música, por el sonido nuevo, por el arte en sí. Es un disco que me exigía a mi y le pedía mucho también al que escuchaba. Era una obra bastante futurista”, relató Dante a Infobae.

El antes y después de Dante Spinetta

Cinco años después, en 2007, hizo un rotundo giro en su carrera con su segundo álbum “El Apagón”, ya que por primera vez incluyó elementos del reggaetón en sus temas. Sin embargo, mantuvo sus orígenes del hip y rap. Asimismo, este disco contó con colaboraciones de Julieta Venegas y Tony Touch.

La portada del segundo álbum de Dante Spinetta "El Apagón"

Con este álbum, comenzó a pisar más fuerte en la industria urbana e incluso fue nominado en 2009 a los MTV Music Latin Award como mejor artista urbano.

En el 2010, lanzó su tercer disco solista “Pyramide”, que es el más exitoso hoy en día. Esta pieza posee importantes feats con artistas como Fito Páez, Residente y Adrián Dargelos. Asimismo, fue producido por el propio Dante, quien ya se consolidaba como un artista integral.

LA VUELTA DE ILLYA KURYAKI

En 2012 se produjo lo que muchos fanáticos anhelaban hace tiempo, volvió Illya Kuryaki con un nuevo disco llamado “Chances”. Este regreso incluyó relevantes giras e incluso un segundo álbum en 2016, “L.H.O.N” (La humanidad o nosotros). Los miembros del dúo, estuvieron plenamente a cargo de su producción.

Illya Kuryaki and the Valderramas

En cuanto al sonido, el disco incluye temas enmarcados en el funk con sus distintas vertientes e influencias como afrobeat, disco y salsa. Asimismo, otras canciones se acercan más a baladas fusionadas con R&B, el pop, la electrónica o el soul. Sin embargo, volvieron a separarse por tiempo indefinido, y ambos retomaron sus carreras solistas.

LA CONSAGRACIÓN DE DANTE

En 2017, Dante lanzó “Puñal”. Un álbum con 13 nuevas canciones de hip hop y R&B con el que obtuvo dos nominaciones a los Grammys Latinos 2018 y fue premiado como mejor álbum rock-pop alternativo en los Premios Gardel.

"Puñal" fue reconocido como Mejor álbum rock-pop alternativo en los Premios Gardel 2018.

En el 2019 sorprendió a todo el público cuando decidió colaborar con dos de los nuevos referentes del género urbano argentino. Primero sacó un tema con Duki llamado “Verano Hater” y unos meses después publicó el sencillo “No Sigas” con Neo Pistea.

Dante Spinetta y Neo Pistea.

A fines del 2022, el cantante lanzó su quinto álbum de estudio titulado “Mesa Dulce”. Un disco que en sus propias palabras es “una celebración y es un agradecimiento a la vida, al sonido y a la música”. Con participaciones especiales de Trueno en “Sudaka” y Ca7riel en “Gambito”, el heredero del Flaco volvió a demostrar que el rap y el funk corren por sus venas.

Dante Spinetta junto a Trueno.

Con esta nueva propuesta, el cantante tocó en el Lollapalooza Argentina 2023 y está nominado a 7 categorías de los Premios Gardel: mejor álbum, ingeniería de grabación, mejor álbum de artista rock, mejor canción de rock con “El lado oscuro del corazón” y productor del año, entre otras.

A lo largo de todos estos años, Dante ha crecido enormemente a nivel profesional y se ha transformado, pero siempre siendo fiel a sus raíces y es innegable, la música está en su ADN.