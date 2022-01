Duki se tomó un momento para saludar a un seguidor por su cumpleaños a través de un video. “El hombre remix”, el apodo con el que figura en Twitter, respondió al pedido de un fan y le deseó un feliz cumpleaños de una manera muy especial.

El mensaje inicial de David decía: “Mañana será mi cumple y me haría muy feliz que me felicitaras. Eres una persona muy importante para mí y en años en los que lo pasé muy mal tu eras mi vía de escape, escuchar tu música hacía que me olvidase de todos mis problemas, ojalá leas esto, te quiero mucho Duko.”

Horas más tarde, el autor de “Temporada De Reggaetón” le contestó con un video donde se lo puede ver en compañía de HDR, el rapero y freestyler apadrinado por Don Rouch y Sponsor Dios, el sello discográfico de Ysy A.

Días atrás, Duko también tuvo el amable gesto de enviarle un mensaje directo por Instagram a un seguidor que lo mencionó en un collage de fotos de ellos juntos en diferentes años y le agradeció por su apoyo incondicional.