Desde Nicki Nicole a Tini Stoessel: se filtraron 60 canciones inéditas de Khea

Khea es un cantante argentino de 24 años, que saltó a la fama en 2017 dentro del auge del trap en Argentina y con lanzamiento de “Loca”, una canción junto a Duki y Cazzu. Durante los siete años de su carrera, realizó diferentes colaboraciones con artistas locales e internacionales.

El éxito musical de Khea Foto: KHEA

En esta oportunidad, Khea recibió la noticia que a través de un server de Discord filtraron más de 60 canciones suyas, teniendo en cuenta que la plataforma es lugar de encuentro de una comunidad para personas con ideas afines y se pueden unir todos.

Entre las canciones se encuentran algunas colaboraciones como con Lil Gotit, Tali Goya, Zhu, Bizarrap, Duki, Cazzu, Ovy, Pao, Zen 1, Nicki Nicole, Tini Stoessel, Trevor Daniel en el remix de “Falling” y varias con Danna Paola.

La reacción de Khea tras la filtración de 60 canciones suyas

Luego de que se filtraran 60 canciones, Khea escribió en X: “Un capo el que me filtró 60 canciones, crack (forr*)”, y un usuario le respondió que le pasaba eso por no trabajar. Por lo cual, el trapero volvió a escribir: “¿Como por no trabajar? Este año saqué Serotonina Deluxe, Trapicheo 2, “Tú y yo”, “Hola, perdida”, “Hola, perdida Remix”, “Besame remix, y recién vamos mitad de año, más los shows. ¿Qué más quieren?”.

La reacción de Khea tras la filtración de 60 canciones suyas Foto: Captura de X

Las canciones filtradas de Khea con Nicki Nicole y Tini Stoessel

Durante 2019, Nicki Nicole y Khea tuvieron una relación, y en ese momento, grabaron “We love that shit”, una canción que jamás se estrenó, y ahora se filtró. A los fanáticos de ambos, les encantó y están pidiendo que la lancen oficialmente.

Tanto Khea como Nicki le dieron likes a tweets de fanáticos que pedían el lanzamiento de su única colaboración, y ello le dio más esperanzas a los seguidores de su música de que en algún momento lo hagan.

La reacción de Nicki Nicole y Khea sobre su colaboración Foto: Captura de X

También, se filtró una versión inédita de “Ella dice”, la canción que Khea y Tini Stoessel lanzaron en julio de 2020, en la cual ambos artistas cantaron versiones nuevas.