Bhavi fue protagonista de una charla TED titulada “De tu cuarto al mundo” en la que contó cómo fueron sus primeras producciones y contactos con la música, y la manera en la que pudo triunfar.

En un principio, Bhavi planteó que el objetivo era encontrar la manera de encajar su mundo -su habitación- en el mundo. “La idea era sacar toda la salsa que tenía adentro y empecé a grabar”, comenzó.

En ese sentido, confesó que al sacar su primer disco solo tuvo “10 visitas en el primer mes” y entendió que no se trataba solo de “grabarlo y sacarlo”. Eso -según explicó lo llevó a aprender a “delegar” para buscar más frentes.

“Cuando fui a Bélgica, siempre fui a encarar y no me daban bola pero sabía que alguno me iba a escuchar. Me llega un mensaje de un chico que le gustó un demo, ese chico vino a mi cuarto y termine grabando un disco y otro y otro...”, manifestó el cantante de trap sobre su búsqueda.

Pese a empezar a allanar el camino en Europa, Bhavi vio que en Argentina se estaba fusionando el freestyle con producciones a un nivel más profesional, por lo que decidió hacer alrededor de 30 canciones, algunas de las cuales fueron elegidas por artistas y superaron las millones de reproducciones como “Mojaa” con Duki, “Piso” con Ecko y “Besame” con Seven Kayne.