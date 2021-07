Bizarrap y Nicky Jam brindaron una entrevista en la que contaron cómo fue el proceso de la BZRP Music Sessions #41 e incluso el cantante de reggaetón reveló una conversación desopilante que tuvo con Biza, una vez lanzada la sesión.

“Esta es la plataforma perfecta para demostrar el talento que yo tengo, mucha gente no sabe que yo rapeo y me ven como un reggaetonero comercial. Cuando me encerré con Biza a trabajar me enfoque en hacer en dos minutos todo lo que puedo hacer en la versatilidad que tengo, que es cantar, hacer reggaetón y rapear en inglés”, dijo Nicky Jam en una entrevista con Molusco TV.

Asimismo, el cantante puertorriqueño reconoció que desde el lanzamiento de la session con Bizarrap su plataforma de redes sociales “creció mucho más”.

Por su parte, Bizarrap contó: “Queria volver a las canciones del 2000 de base de reggaetón con rapeo, por lo menos yo lo veía asó. Hice dos beats, hice uno mas comercial porque no sabia por donde iba a querer ir”.

Y agregó: “Lo que más me gusta es cuando están rapeando encima del reggaetón. No se sale de lo que es mi canal”.

Los números y el record de la BZRP Music Sessions #41

Al estrenar el material, Nicky Jam reconoció que “no sabía cómo iba a reaccionar el público de Biza” y luego contó un llamado del productor argentina una vez lanzada la session.

“Es una locura los números que estamos haciendo Nicky, la madre que lo parió”, dijo el artista de Puerto Rico en tono argento y entre risas sobre el llamado de Bizarrap.

Y Biza acotó: “Le mandé como 20 audios, mirá en España, México, Argentina... Una locura”.