“Bantú knots”, el famoso peinado de los 90´que eligen las famosas

El Bantú knots, aunque es un peinado versátil que se adapta a una amplia gama de tipos de cabello, desde el lacio hasta el ondulado, es innegable que se requiere una gran dosis de personalidad para llevar con éxito este estilo, que se destaca por su carácter completamente irreverente.

No todas están dispuestas a aventurarse en esta elección audaz. Sin embargo, figuras como Emilia Mernes, Tini Stoessel y Lali Espósito han demostrado su valentía al adoptar este look, cada una imprimiendo su propia esencia y marcando tendencia a través de su individualidad.

La moda actúa como un bumerán, regresando de manera cíclica sin importar cuántos años hayan pasado, y reaparece periódicamente capturando la atención de las nuevas generaciones. En la era actual, las celebridades se inspiran en los estilos más icónicos del pasado, logrando un impacto significativo al reinterpretarlos y agregarles su toque personal.

Un ejemplo claro son los ‘Bantú knots’, el icónico peinado de “moñitos” que se convirtió en tendencia en la década de los 90. En los últimos años, este estilo ha resurgido con fuerza, volviéndose viral gracias a la adopción de varias celebridades que han decidido lucirlo con confianza.

Rihanna, Miley Cyrus, Gwen Stefani y Adele son solo algunas de las más destacadas celebridades internacionales que han optado por lucir los característicos nudos en el cabello en sus apariciones públicas, atrayendo la atención de los paparazzi. A pesar de que este peinado, a veces denominado “Zulu Knots”, encuentra sus raíces en África y ha existido durante más de un siglo.

Las famosas argentinas que usaron los ‘Knots’

En el caso de Emilia Mernes, al visitar su perfil en Instagram o TikTok, resulta inevitable no quedar cautivado por la impresionante forma en que la cantante elige vestirse. Desde que adquirió reconocimiento, no ha dejado de explorar y evolucionar hacia su mejor versión. En la actualidad no se limita en absoluto cuando se trata de experimentar con su estilo, ya sea en sus presentaciones en vivo o en sesiones fotográficas.

Hace poco la pareja de Duki ha incorporado en sus videoclips el estilo ‘Y2K’, una clara reminiscencia de la época de los años 2000. Con el reciente estreno de “Jagger” en mayo, la entrerriana ha demostrado cómo adoptar con autenticidad el peinado distintivo de “moñitos” que caracterizó la década de los 90. Además, ha complementado este look con múltiples cambios de vestuario, añadiendo un toque adicional de dinamismo y estilo a sus presentaciones.

En el caso de Lali Espósito, quien está disfrutando de su tiempo en Europa y se mantiene muy activa en las redes sociales, compartió un vistazo íntimo mientras se preparaba para un paseo. En la imagen, la artista lucía un conjunto en tonos negros compuesto por una mini falda, un croptop de mangas y una cartera mini bang adornada con tachas. Sin embargo, lo que realmente acaparó todas las miradas fue su peinado ya llevaba los moños. El estilo le sentaba fenomenal y añadía un toque especial a su look.

Por otro lado, Tini Stoessel demuestró una disposición valiente a experimentar con estilos poco convencionales, como lo evidencian sus videoclips recientes, en los cuales presenta un aspecto totalmente distinto en cada uno.

A lo largo de este año, la también actriz ha lucido trenzas largas con extensiones, ha variado su tono de cabello entre castaño y colorado, ha añadido mechas, ha llevado peinados desenfadados, ha incorporado flequillo, ha exhibido ondas y, por supuesto, no ha dejado de lado los moños emblemáticos.