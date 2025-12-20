Mariano Martínez lanzó una nueva versión de “Yo sé”, la canción de Son Amores, e inauguró la temporada de verano

Mariano Martínez decidió patear el tablero y apostar fuerte a la nostalgia. En pleno arranque del verano, el actor lanzó una nueva versión de “Yo sé”, la canción que marcó a toda una generación en Son Amores, pero esta vez con sonido cumbiero y espíritu de fiesta. El resultado no tardó en hacerse viral y ya suena como candidata a musicalizar pileta, playa y previa.

La reversión llegó de la mano de El Reja, Rey Sol y El Máximo, referentes de la movida tropical, y fue presentada con un videoclip que explotó en reproducciones a pocas horas de su estreno. En las imágenes se lo ve a Martínez bailando, cantando y disfrutando sin prejuicios, algo que también suele mostrar a diario en sus redes, especialmente en TikTok.

El lanzamiento no pasó desapercibido. Durante años, el público le pidió que volviera a cantar el tema que interpretaba su personaje en la ficción de El Trece. Esta vez, el actor escuchó el reclamo y lo llevó un paso más allá: lo transformó en una canción bailable, pensada para sonar fuerte durante toda la temporada.

El regreso de un hit que marcó una época

“Yo sé” se convirtió en un fenómeno en 2002 gracias a Son Amores, la novela protagonizada por Mariano Martínez y Nicolás Cabré. Con los inolvidables hermanos Marquesi, la dupla logró una química que quedó grabada en la memoria colectiva y que hoy vuelve a activarse desde otro lugar.

Captura del videoclip.

La nueva versión se aleja del formato original, pero conserva la esencia del tema. El espíritu despreocupado, el estribillo pegadizo y la energía siguen intactos, ahora potenciados por un ritmo de cumbia que invita a bailar desde el primer segundo.

El actor lo hizo en colaboración con El Reja.

Lejos de tomarse demasiado en serio, Mariano Martínez eligió divertirse y celebrar su pasado con una vuelta de tuerca bien veraniega. Con “Ya sé” en versión cumbia, el actor no solo reavivó un clásico, también dio el puntapié inicial a una temporada que promete mucho baile y nostalgia compartida.