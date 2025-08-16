Mariano Martínez y Nicolás Cabré se reencontrarán en Villa Carlos Paz con “Ni media palabra”

La próxima temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz ya tiene uno de sus estrenos más esperados. Los reconocidos actores Mariano Martínez y Nicolás Cabré volverán a compartir escenario en la comedia “Ni media palabra”, que se presentará en el Teatro Holiday bajo la producción de Pardo Producciones.

La obra será dirigida por el propio Cabré junto a Rocío Pardo, su pareja, y promete combinar humor, ritmo ágil y guiños a la trayectoria de ambos artistas. El anuncio fue acompañado por una campaña en redes sociales que, con la frase “El compañero ideal ya está listo para llegar”, generó intriga sobre la identidad de los protagonistas y del resto del elenco.

El reencuentro de Martínez y Cabré revive una dupla actoral que dejó huella en la televisión y el teatro argentinos, con trabajos recordados en ficciones como “Campeones de la vida” y “Son amores”. También compartieron escenario en “Tom, Dick y Harry”, donde Cabré estuvo a cargo de la dirección.

Desde la producción destacaron que “Ni media palabra” será una de las apuestas fuertes de la cartelera 2026, en una ciudad que cada verano reafirma su condición de capital teatral del país. La expectativa se potencia por la química entre los protagonistas y por la promesa de un espectáculo pensado para todo público.

El elenco completo será anunciado en las próximas semanas, pero la confirmación de Martínez y Cabré ya despierta entusiasmo entre vecinos, turistas y seguidores de la escena nacional, anticipando un verano de salas llenas y ovaciones en las sierras cordobesas.