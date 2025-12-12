Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casaron en una estancia emplazada en la naturaleza de Villa Carlos Paz. La ceremonia tuvo emoción, fiesta, bebida, rituales y comida. En este último rubro, la actriz se mostró sorprendida con el producto de dos heladerías de Córdoba.

La flamante esposa compartió una serie de historias a través de su cuenta de Instagram. Allí, exhibió el recinto que recibió a los invitados y las invitadas, la performance de los servicios, la calidad de las personas contratadas y su felicidad.

Las fotos de la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabre en Córdoba (IG Rocío Pardo).

Cuáles son las heladerías de Córdoba que sorprendieron a Rocío Pardo y Nicolás Cabré

En el apartado dulce de la gastronomía del casamiento con Cabré, Pardo compartió su fanatismo por el helado. En primera instancia, subió una imagen con un food truck de la heladería Famiglia, quien recibió un puntaje superior a 10.

Famiglia estuvo presente en el casamiento de Rocío Pardo.

“Al día siguiente, nos quedamos a pasar el día en la estancia y obvio Leroma presente”, confesó en otra imagen que dio cierre al libro de imágenes de su casamiento.

Rocío Pardo destacó el helado de Leroma.

Dónde están las heladerías de Córdoba que sorprendieron a Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Famiglia : Damián Garat al 2868. Lima al 1098. Emilio Lamarca al 4221. Avenida Fuerza Aérea Argentina al 2428. Avenida General Bernardo O’Higgins al 5450. Molino de Torres al 6710. Docta Urbanización, Bloque 4 Local 2.

