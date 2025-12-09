Rocío Pardo tiene millones de seguidores en Instagram que día a día esperan una nueva publicación. La esposa de Nicolás Cabré tiene un carisma único y sus fotos causan sensación. La combinación de estilos es su especialidad y jamás pasa desapercibida.

Tiene una impronta única y a cada proyecto nuevo laboral le pone su sello. Sus fans alucinan con cada publicación que comparte. Los must de la temporada son su pasión. En su guardarropa nunca faltan las prendas vanguardistas llenas de estilo.

Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré, mostró su colección de bikinis diminutas y marcó tendencia

Fanática del verano. Se adelantó a las altas temperaturas y compartió su espectacular colección de trajes de baño. Mostró las tendencias 2026 y las prendas que pisarán fuerte esta temporada en las playas de las costas argentinas.

Rocío Pardo modeló con sus mejores bikinis. Allí fueron protagonistas los corpiños escotados y las bombachas colaless ultra cavadas. Los colores serán tendencia. Azules, rojos y amarillos. Los estampados geométricos, con lunares y cuadrillé, también tendrán un lugar destacado esta temporada. Los motivos estilo marinero con temática de mar en colores celestes también estarán presentes. El video fue todo un éxito y sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de halagos. Complementó el look de playa llevando el cabello suelto y utilizó un maquillaje en donde resaltó su mirada.

El look de Rocío.

