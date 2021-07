Tucumán recibió 26.200 dosis de AstraZeneca y 28.800 de Sinopharm para dar continuidad a la inmunización contra el coronavirus en la provincia.

“Estamos recibiendo 26.200 dosis de Astrazeneca y 28.800 dosis de Sinopharm, que van a ser distribuidas en los distintos nodos, para poder cumplimentar con los turnos ya otorgados”, dijo la ministra de salud de la provincia Rossana Chahla.

Por otra parte, se refirió a los jóvenes de 18 y 19 años que ya pueden vacunarse: “Para la inscripción es importante aclarar que nosotros trabajamos con el padrón electoral y muchas de estas personas todavía no figuran en dicho padrón. Esto quiere decir que las que votaron van a estar, y las que no votaron, no. En ese caso pueden enviarnos un mail para decir que los incorporemos al padrón dentro de los casos excepcionales”.

Por otro lado, la funcionaria aclaró que muchos de estos jóvenes que cumplen este año los 18, una vez que estén cumplidos los 18 años, recién van a poder acceder a la vacuna. Es decir que pueden ir a vacunarse solo aquellos que tengan 18 cumplidos y no por cumplir. Sin embargo, aquellas personas que van a cumplir más adelante los 18, durante el transcurso de este año, se les va a asignar un turno también oportunamente, pero no podrán ser vacunados hasta que cumplan esa edad. O sea que tendrán su turno asignado, pero no podrán ser vacunados hasta el día siguiente del cumpleaños.

Aquellas personas de 18 y 19 años que no figuren en el padrón, pueden enviar un mail o acercarse con su DNI al nodo más cercano, donde los van a incluir en el padrón y los van a vacunar.

“Es importante decirle a la gente que la única herramienta para evitar enfermarnos de forma grave es la vacuna. Necesitamos que todos nos vacunemos para tener esa inmunidad colectiva que necesita Tucumán, dada la cantidad de personas que vivimos y la densidad de población. Así que le pedimos a aquellas personas que aún no se han vacunado, que se animen y que se acerque con su DNI a cualquier nodo más cercano, porque la vacuna es la mejor protección que podemos tener contra el virus”, cerró.