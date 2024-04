Un recorrido por el arte de la muralista tucumana Ana Singh

Artista y muralista, Ana Singh trasciende las fronteras de su Tucumán natal, al que engalanó de punta a punta con su maravilloso arte, llevando su paleta cargada de color a otros países de Latinoamérica. Su característico estilo, de una plasticidad única, aborda temas sociales y culturales, con una fuerte presencia de sus raíces norteñas, vivas en su vibrante pincel. En charla íntima en el living de Tucumán con Todo, esto nos contaba la muralista:

La muralista mantiene vivas sus raíces norteñas en su pincel. Foto: Cedida Ana Singh

--Actualmente está trabajando bajo la tutela de la intendenta de San Miguel de Tucumán, la doctora Rosana Chahla, ¿nos puede contar un poco acerca de esto?

--”Sí, he sido convocada por unos chicos que están llevando a cabo un proyecto muy interesante, a través del municipio, Gabi Leme y su grupo del trabajo del área de comunicación no formal de la Municipalidad. Ahí Rossana (Chahla) está apostando a un montón de proyectos super interesantes relacionados con las artes. Y en este caso es la recuperación de espacios públicos como por ejemplo basurales. Actualmente estamos trabajando en un mural en la calle Juan José Paso, entre chile y Bolivia, en el barrio Juan XXIII. Con la idea de seguir generando y de seguir apostando a esto que es el arte público y el muralismo”.

La arista recorrio Latinamérica con su arte. Foto: Cedida Ana Singh

--Qué importante volver a darle vida a esos lugares que estaban abandonados. ¿Usted ejerce el muralismo hace muchos años?

--” Mi carrera empieza desde el ingreso a la Facultad de Bellas Artes. No se estudia para ser muralista, en este preciso momento no está el muralismo en lo que sería lo académico. Pero la licenciatura en artes plásticas te da un amplio panorama para recorrer este camino y desde ahí desde lo autodidacta y conociendo y compartiendo con otros compañeros y compañeras a lo largo de Latinoamérica, todo el tiempo te vas nutriendo de esos saberes y, sobre todo, en la práctica, como pintando en las calles, en los muros. Hace aproximadamente 15 años que pinto y ha sido una herramienta que por un lado me ha dado la educación, la universidad pública, de empezar el recorrido por ahí y después gracias a eso he conocido varios países de Latinoamérica, y por suerte casi toda Argentina haciendo lo que lo que más amo que es pintar”.

La artista tiene un fuerte compromiso social. Foto: Cedida Ana Singh

--Hay diversas técnicas que se llevan a cabo quizás en un mural, pero ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva hacer un mural?

--” Eso depende mucho de la práctica que uno tenga. Yo ahora capaz que en dos días puedo resolver un mural de 10x3 mts aproximadamente, pero es una construcción de muchos años de trabajo y de una sistematización sobre todo”.

--Usted, ¿trabaja sola tiene un equipo?

--” Actualmente estoy trabajando sola pero también pertenezco a un grupo de mujeres muralistas que hemos empezado a trabajar hace algunos años de forma colectiva. En este momento estamos participando con Joa Rondo y Silvina Santillán. Murat se llama el grupo, y llevamos acciones diversas por diferentes causas que nos interpelan.

La colorida paleta de Ana Singh embellece la provincia. Foto: Cedida Ana Singh

--¿Que técnicas usa?

--”Lo que uso hace mucho muchos años es lo que se construye a través del pincel. He ido buscando diferentes formas técnicas, materiales, trabajar de diferentes formas. Pero lo que me termina convenciendo siempre a full es el pincel; lo más rudimentario.

Para conocer más sobre el trabajo de esta artista pueden ingresar a las redes Ana Singh (@anasingh.murales) • Fotos y videos de Instagram Facebook