La creación del Mercado Municipal, el Museo del Limón, la transformación de una policlínica en hospital y el centro de tratamiento de los residuos, son las obras mas destacadas, entre otras, que señala el intendente de Tafí Viejo, doctor Javier Noguera.

En una entrevista, Noguera que esta en su segundo mandato en el municipio, reseñó las obras que viene realizando. Estos son algunos de los tramos de la conversación con periodistas del programa televisivo Primer Plano, que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21.

- ¿Cuál es la obra más importante en su Gestión?

- Bueno, la que estamos haciendo ahora, en avenida Alem. También, por supuesto, en el Mercado Municipal. Digo la más importante, porque son en las que en estos momentos demandan el interés y preocupación. Son obras que estamos ejecutando. Pero sin dudas, ha sido muy importante la creación de la Policlínica Loma de Tafí, porque ha venido, casualmente, en un momento muy oportuno a resolver una cuestión que nos hacía falta en plena pandemia. Hemos podido transformarla en un hospital de campaña. Al mismo tiempo ya hemos iniciado las tareas para llevar a la policlínica “Mercedes Serrano” de Lomas de Tafí, en un hospital. Va a ser el primer hospital público de la ciudad de Tafí Viejo. Es que sin duda, esos son hechos de alto impacto para mis vecinos y que como decía han generado beneficios importantes. Obras como la Hostería Atahualpa Yupanqui, que nos han servido a la municipalidad de Tafí Viejo, para abrir las puertas a una actividad que no existía en mi ciudad, como el turismo y que en definitiva ha ido derramando a lo largo de su experiencia una serie de beneficios a nuestra ciudad que son importantes. Estamos en este momento conectando la última bomba de agua que hemos instalado, que va a conectar el agua de este pozo de calle Maipú con la Villa obrera. Se está terminando de ejecutar la obra más importante de la gestión, que tiene que ver con las cloacas de Los Pocitos. Agua y cloacas, residuos son salubridad básica y muy importante en todos los gobiernos locales.

- ¿Y el CIAT?

El CIAT (Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico) forma parte del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que en el caso del CIAT, nosotros lo que hemos hecho, es poner la vara lo más alto que está hoy, desde el punto de vista de la realización de el tratamiento, mejor dicho de los residuos sólidos urbanos. Como ustedes sabrán en Tucumán todavía soterramos la mayoría de los residuos sólidos urbanos en Overá Pozos, al menos, los que son del área metropolitana. Es una práctica que ya en el mundo moderno no se usa. Se ha evolucionado hacia la cremación, si se quiere, de los residuos y transformarlos en energía y, el estadio civilizatorio más alto: el reciclado, que es lo que nosotros tenemos en el CIAT. Es decir devolverle a la economía circular un bien que ya ha sido tomado de la naturaleza. Que es lo que estamos haciendo, reciclar todos los materiales. En este momento el CIAT recicla 44 materiales diferentes que estamos comercializando. A los que no podemos venderlos estamos refuncionalizando, a través del Agro Mecánico, que es una nueva experiencia, que hemos iniciado hace un año. Estamos rescatando, a través de herrería carpintería, pero también de la generación de bloque, muchos de estos materiales que antes no tenían este valor. De esta manera, digamos, lo estamos poniendo en valor, como el techo de de chapa de tetra pak, por ejemplo. Hay muchos materiales, que desde el punto de vista económico no redundan en beneficio, pero otros que no tienen ese valor comercial y entonces lo estamos transformando en material de construcción.

- ¿Cómo es el proyecto del Museo del Limón?

- El Museo del Limón está previsto desarrollarlo dentro de la iniciativa del Mercado Municipal, que queda en el edificio ubicado en Uttinger esquina San Martín. Es un mercado que se inició en nuestra ciudad en 1930 y que fue discontinuado. Ya en los 80 y comienzos de los 90, se intentó retomar algunos años, con los supermercados, pero, lamentablemente, la experiencia de lo que es un mercado de cercanía, de proximidad, a nuestro vecinos, lo hemos perdido hace muchos años. Apuntamos con la creación de este mercado, también centralizarla y tematizarla a la ciudad. A nuestra ciudad, la Capital Nacional del Limón. Este mercado aspira, precisamente, a poner en el centro de nuestra ciudad, no solamente esta oferta hacia nuestros vecinos, la oferta de los productos de cercanía de buena calidad, a buen precio, sino también la identidad. Ahí va el Museo del limón y también vamos a tener un paseo que está vinculado, específicamente, a la industria del limón, y a lo que representa históricamente para nuestra ciudad, no solamente lo que se refiere al manejo agronómico, sino también industrial del limón.