Trancas: removieron a la cúpula de la comisaría tras la muerte de una mujer

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de Tucumán confirmaron este martes que removerán a la cúpula de la comisaría de Trancas. La decisión fue tomada tras la muerte de una mujer en esa localidad.

Noelia Sosa, de 30 años, se presentó en la dependencia policial para denunciar a su pareja por hechos de violencia y solicitar protección. Sin embargo, por causas que están en investigación interna de la Policía, la mujer no habría podido concretar el procedimiento y horas más tarde fue encontrada sin vida.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó la medida para llevar adelante en la comisaria y aseguró que visitarán a los familiares de la mujer. “Iremos a darles nuestras condolencias porque es un hecho lamentable, y le vamos a explicar cuál es la situación, que estamos a disposición de ellos. La fuerza policial está a disposición de la familia y la justicia para investigar. Iremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Sobre la situación en ese momento en la comisaría, el ministro aseguró que “puede suceder que no se tome una denuncia, pero las líneas están bajadas: a veces se pide que esperen un momento porque el oficial no se encuentra, no lo voy a negar que puede suceder esto, todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaria que pueden tener mucha concurrencia”.

“En ese momento, estaban trabajando cinco efectivos. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se va investigando, se van tomando actuaciones y después se ve si hay razones para acusarlos o imputarlos”, aclaró.

Sobre denuncias digitales, Agüero Gamboa dijo que la Policía cuenta con ese sistema. “Cada vez que se realiza una denuncia impacta directamente en el Ministerio Público Fiscal. La denuncia digital es efectiva y permite que se tomen las medidas de manera más rápida en casos de violencia de género”, afirmó y agregó: “eso sucedió en los más de 10.000 casos de denuncias de violencia de género y la fiscalía analizó lo correspondiente y ordenó medidas. Es así que hay muchas consignas policiales en todo el territorio”.