El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló con la prensa sobre las distintas acciones impulsadas por el Gobierno de Tucumán para atender las necesidades de los vecinos de San Miguel de Tucumán y sostener el diálogo interinstitucional entre distintas carteras del Gabinete provincial con la Municipalidad.

“Hoy, quienes tenemos responsabilidad institucional, tenemos que trabajar en los problemas reales que tiene la gente. Al Ministro de Seguridad lo invitaron a ver las cámaras de monitoreo de San Miguel de Tucumán porque esos dispositivos, si no están conectados con la Policía de Tucumán, solamente serán imágenes. Imágenes que si no están vinculadas al 911, no permitirán accionar ante un problema. Entonces yo envié al Ministro de Seguridad para que acompañe, vea y acuerde los convenios que haya que firmar con la Municipalidad. Así lo he decidido porque entendemos que a la Capital le tenemos que dar más seguridad todavía. Si la Municipalidad tiene ese Centro de Monitoreo, hay que aprovecharlo y ponerlo en funcionamiento rápidamente”, dijo Jaldo.

Luego agregó que “hay un problema que la Municipalidad hace cuatro meses no paga los adicionales a la Policía. Evidentemente se está incumpliendo un contrato y si la Municipalidad tiene deudas, indudablemente se puede rescindir el contrato. Nosotros tenemos necesidad de personal para darle otro destino. Si la Municipalidad debe los adicionales, que se ponga al día e inmediatamente tendrá a la Policía”.

Por otro lado, comentó que autorizó al ministro Fabián Soria a reunirse con el secretario de Obras Públicas de la ciudad, Alfredo Toscano, para que “vea cuáles son los problemas que tenemos en materia de infraestructura. Abordaron dos o tres cuestiones vinculadas con la Sociedad Aguas del Tucumán y los túneles viales”.

Y dijo: “Nosotros estamos trabajando con lo que la Municipalidad nos pide e inmediatamente enviamos a nuestros funcionarios” y señaló que “Tucumán es una de las pocas provincias donde el transporte público y todas las actividades funcionan a pleno” en un contexto nacional complejo.