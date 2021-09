En el marco de las PASO que se realizarán el próximo 12 de septiembre, el vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo participó en un multitudinario acto en la ciudad de Simoca. En el evento participaron agrupaciones gauchas y dirigentes de Graneros y Leales.

“Vamos a hacer las cosas mejor, es el mensaje que vinimos a traerles desde el Peronismo Verdadero. Quiero agradecer el afecto y acompañamiento masivo porque ahí está la fuerza del Tucumán que queremos”, dijo Jaldo.

Luego agregó que, “es nuestra obligación trabajar con vistas al futuro, sin descanso para recuperar todo el daño que nos hizo esta pandemia, para recuperar las cosas que no se hicieron en este último tiempo”.

“Tenemos que fortalecer nuestras PYMES para que vuelvan a su plena actividad, tenemos que construir viviendas, las que no construyó Manzur porque hace tiempo que no se hacen viviendas nuevas en Tucumán y lo que es más triste aún, viviendas que se hicieron y no se entregaron”, sostuvo. Además añadió que, “es fundamental generar un plan de construcción permanente de viviendas para solucionar así uno de los problemas más importantes que tiene nuestra provincia que es el techo digno para muchas familias trabajadoras, de ese modo vamos a reactivar el empleo”.

“Estamos saliendo compañeros, no perdamos la esperanza, llegó el momento del Peronismo Verdadero, nosotros sí sabemos cómo hacerlo”, cerró.