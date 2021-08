El gobernador, Juan Manzur, realizó la entrega de 100 ambulancias de alta complejidad para las 93 comunas del interior tucumano.

“Recorrí toda la provincia y cada vez que iba a uno de estos pueblitos del interior, me encontraba con los comisionados comunales que, en los momentos más difíciles, en plena pandemia, me expresaron cariño, afecto y apoyo. Eso compromete mucho, entonces yo quise brindarles un poco de todo lo que me dieron. En el peronismo la única verdad es la realidad y hoy las ambulancias están aquí. Esto es la verdad y la realidad, ahí están y son para ustedes”, dijo el Gobernador.

Luego agregó que, “los vecinos de los pueblos necesitaban un móvil para llevar a una persona enferma o alguien que tenía problemas de salud, y salían a buscar un auto particular para hacerlo. Se terminó esa historia; a partir de hoy, cada comisionado comunal tiene una ambulancia. Cumplimos, porque es un deber moral que teníamos”.

Manzur estuvo acompañado de la ministra de Salud Pública de la Provincia y precandidata a diputada nacional, Rossana Chahla; el actual diputado nacional y precandidato a senador, Pablo Yedlin; la legisladora provincial y también precandidata a senadora en segundo término, Sandra Mendoza; y los restantes precandidatos a diputados nacionales Alejandro Melo (subsecretario de Relaciones Institucionales), Andrés Galván (secretario de Trabajo), Elia Fernández de Mansilla (intendenta de Aguilares), Inés Gramajo (ex comisionada comunal de La Florida) y Jorge Leal (legislador provincial).