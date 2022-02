La doctora en Ecología, Sandra Chediack, analizó diversos temas de actualidad en una entrevista televisiva. Habló sobre los servicios ambientales, el tema de los carpinchos en Tigre, Buenos Aires y las causales por la baja de agua en el Río Paraná. Te contamos algunos de los pasajes del reportaje.

- ¿Qué son los servicios ambientales?

- Los servicios ambientales son los beneficios que los seres humanos obtenemos de la naturaleza y no solo de las áreas naturales, sino también podemos obtener beneficios de un campo cultivado, uno precario, de la plaza del barrio o del jardín de nuestra casa. Donde haya naturaleza nosotros obtenemos beneficios. Por ejemplo, obtenemos el oxígeno. Las plantas producen oxígeno, capturan dióxido de carbono y esto ayuda a mantener el clima a nivel global y a nivel local; la presencia de un árbol nos cobija bajo el abrazador sol tucumano. La naturaleza también ayuda a la provisión de agua de calidad y de cantidad. Los bosques y los humedales, al recibir la lluvia, acumulan en el suelo el agua y la van liberando de a poco. Además, la infiltran, recargando las napas freáticas, de donde, nosotros a través de los pozos, capturamos el agua ya filtrada, limpia y a lo largo de todo el año, no sólo en la época de lluvias.-La importancia de tener verde genera cosas raras, por ejemplo la presencia de los mosquitos, los zancudos.

- ¿Cómo analiza eso cuando uno quiere gozar de todo eso y, aparecen, que no nos permite estar tranquilo?

- Cuando son un problema sanitario, hay que controlar. Pero en esos casos pagan justos por pecadores y matamos también las especies que podían controlarlos. A veces, hay como explosiones de alguna especie en particular, y eso se puede dar por la falta de predadores, de animales que se alimentan de ellos. Por otro lado, las plagas están por desconocimiento. A las lechuzas se las mata porque creen que es ave de mal agüero; a los halcones, a los murciélagos, se les tiene miedo porque dicen que son vampiros. No todos son vampiros. Estas especies son excelentes controladores de plagas. Al desaparecer, aparecen plagas. Donde pueden aparecer ratones en grandes cantidades, a su vez, transmiten enfermedades, los casos de hantavirus. Se dice que los ecosistemas están estructurados desde arriba hacia abajo. Si uno tiene un predador arriba va a organizar hacia abajo. Entonces, si nosotros permitimos la existencia de los halcones, vamos a disminuir estas especies que nos hacen daño.

- Esta aparición de los carpinchos en Tigre, Buenos Aires, Realmente nos asombra que hayan salido con esa magnitud.

- Esto puede tener dos o más causas. Creo que esto tiene que ver con que hemos empezado a aceptar la naturaleza. Por otro lado, el ser humano ha ido construyendo en lugares que antes eran lugares naturales del Tigre. Ahí vivían los carpinchos, había mucha fauna y flora acuática. Ahora se está destruyendo ese ambiente. Yo les decía la importancia de los servicios ambientales. Hay un grupo de gente en Australia, grupo internacional en realidad, que hizo una evaluación económica de los ambientes naturales y ellos calcularon qué pasa, cuántos tenemos que gastar los seres humanos si destruimos un ambiente natural. Dijeron bueno: si yo corto una hectárea de bosque, para todos los servicios ambientales que daba esa hectárea de bosque yo tengo que gastar 4900 dólares por año. Destruir una hectárea de humedal, implica que tengo que hacer gastar 2.500.000 pesos, por hectárea, por año. Por supuesto, es mucho más barato conservar los ambientes naturales que destruimos.

- ¿Por qué comenzó a secarse el río Paraná?

- Hay un problema en las nacientes, en toda la cuenca, en realidad. Uno de los problemas es la falta de lluvias arriba, en la cuenca alta; la deforestación en la cuenca alta y también todo a lo largo de la ribera, se ha ido perdiendo vegetación. Cuando hay vegetación acuática, cuando no se canalizan los ríos, el agua va despacio. Cuando se canalizan y se dragan los ríos, el agua pasa muy rápido y no se infiltra y, al pasar rápido, no queda, no se contiene. Entonces, eso produce una disminución en la cantidad de agua. Por otro lado, los modelos del cambio climático pronostican lluvias torrenciales en cortos períodos de tiempo y luego sequías.