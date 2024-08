La psicóloga María Laura Paz Posse y su opiniòn sobre la violencia de género.

“La violencia doméstica es grave y debe ser repudiada, pero es crucial no perder de vista el clima de violencia estatal y social” señalò la ex presidente del Colegio de Psicòlogos de Tucumàn, Marìa Laura Paz Posse, al referise a la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yàñez contra el ex presidentre Alberto Fernàndez. La profesional, que tambièn fue candidata a intendente de Yerba Buena por el Partido Justicialista, fue entrevistada en el programa televisivo “Tucumàn con todo”. Estos son los pàrrafos mas importantes de la conversaciòn.

-¿Hablaremos como psicóloga o como peronista?

-Como psicóloga de profesión y expresidenta del Colegio de Psicólogos, aunque mi principal vocación es la política. El tema de la violencia social y política que estamos viviendo es muy relevante, para poner en contexto la denuncia de la ex primera dama.

-¿Cómo analizas este caso de violencia de género?

-La denuncia de la ex primera dama ocurre en un momento crítico para el país, con una violencia exacerbada desde el Estado. Es un momento donde los mecanismos para recibir denuncias de violencia de género y para prevenir las violencias en general, están siendo desmantelados. El Ministerio de Mujeres ha sido desarmado, el INADI esta siendo destruido. El presidente Milei, con la motosierra como bandera, erige su lema de destruir el Estado.

-Pero él no dice que viene a destruir.

-El dijo que es un topo que vino a destruir el Estado desde adentro.

-El Estado sobredimensionado, que es otra cosa

-No dijo ‘el Estado sobredimensionado’, dijo que vino a destruir ‘el Estado’. Y se genera una especie de adivinanza... ¿quienes eran al final la casta? ¿Qué vino a destruir?. Mirá que hermoso ejemplo el que acaba de ocurrir, vos pusiste la palabra ‘sobredimensionado’ porque lo querés creer asi, pero estamos jugando un juego de adivinanzas de quién era al final la casta, lo que iba a ser eliminado, y la gente está diciendo ‘la casta era tal cosa, la casta eran al final los jubilados, la casta eran los trabajadores’. Miremos lo que ha pasado con el Ministerio de Desarrollo Social, -que ya no se llama asi, ahora se llama Capital Humano- y la crueldad de negar la entrega de alimentos, todo este juego de escondite con los alimentos cuando la gente esta pidiendo “pan,paz y trabajo”, hay una exacerbación de la violencia desde las expresiones y descalificaciones presidenciales. Pero veamos este caso. El Poder Judicial actúa de oficio, el Juez (Julián)Ercolini está investigando presuntas irregularidades en la contratación de seguros del ex gobierno de Fernández y se encuentra con un chat de violencia doméstica donde la ex primera dama cuenta la violencia sufrida. Entonces toda esta cuestión de si ratifica la denuncia o no. Perfecto, ratifica, celebro. Las mujeres nos tenemos que hacer cargo, tenemos que denunciar. Pero esta violencia estatal, donde la TV y los medios nos están diciendo de manera omnipresente qué es lo importante, qué tenemos que mirar, qué tenemos que entender y qué no tenemos que mirar y qué tenemos que odiar.

-¿Qué implica esto en términos de violencia estatal?

-La denuncia contra Alberto Fernández se pone en primer plano, pero en simultaneidad ocurre una violencia estatal, de desarticulación del funcionamiento del Estado que afecta profundamente a la ciudadanía, creando un clima de miedo y desesperanza.

- ¿Cree que este caso se está utilizando para desviar la atención de otros problemas?

-Absolutamente sí. La violencia doméstica es grave y debe ser repudiada, pero es crucial no perder de vista el clima de violencia estatal y social. La televisión y los medios están invisibilizando los problemas graves, como la precarización y la desaparición de programas sociales esenciales. Desde el Estado se habilitan violencias y así, hace dos días tuvimos un crimen en Córdoba en el que la madre de un militante de la organización Hijos fue asesinada.

-¿Cómo ve la situación actual desde tu consultorio?

-La gente vive con mucho miedo y parálisis, temen no llegar a fin de mes, perder el trabajo y no poder sostener a sus familias. Es un momento muy preocupante.

-¿Hay una salida a esta situación?

-Sí, por supuesto que sí. Es esencial que el ciudadano común se empodere políticamente. Necesitamos entender quién es quién en la política. La herramienta política debe estar en nuestro bolsillo para que nunca más nos vendan una motosierra como bandera.