Jaldo ratificó el compromiso del Gobierno provincial en la lucha contra la pobreza

El gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que su administración está comprometida con la lucha contra la pobreza en la provincia. A pesar de que Tucumán ocupa el 11° puesto a nivel nacional en índices de pobreza, según el INDEC, Jaldo aseguró que su gestión está trabajando arduamente para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

En esta línea, la provincia está implementando diversas estrategias para abordar la pobreza y la indigencia, incluyendo programas de microcréditos y entrega de herramientas para emprendedores. Estas medidas buscan generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los tucumanos.

Al respecto, Jaldo aseveró: “La verdad que no hay duda que la publicación de los últimos índices son preocupantes, seguramente que duelen mucho, no sólo el 55% en Tucumán y el 53% en la Nación, no sólo el índice de pobreza sino también el de indigencia. Son indicadores que evidentemente tienen que llevar a una reflexión a todos aquellos que tenemos responsabilidad institucional. Creo que no es momento de echarse la culpa si es el Gobierno anterior, el Gobierno que está o el Gobierno que vendrá. Quienes tenemos cargo institucional nos tenemos que hacer cargo”.

Respecto al puesto número que ocupa la provincia según el Indec, el gobernador reconoció que “sí estamos por arriba de la media nacional”, en tanto que agregó: “Desde el primer día hemos venido trabajando mucho, fundamentalmente acompañando a todas aquellas familias vulnerables, pero evidentemente los parámetros que marcan estos niveles son las variables macroeconómicas. En diciembre veníamos prácticamente en una hiperinflación, donde evidentemente el Gobierno que asumió el 10 de diciembre ha tomado medidas muy duras en cuanto a las variables macroeconómicas. Se dejó de emitir, se ha entrado en un proceso devaluatorio mínimo pero que se hacía sentir todos los días, se ha producido un importante aumento en los artículos de primera necesidad en cuanto a los precios”.

Estas medidas, explicó el jefe del Ejecutivo provincial, tuvieron como objetivo “tener hoy un 4% de inflación. En diciembre y en un proceso de hiperinflación, con los daños incalculables que eso podía haber producido, hoy estamos con el 4% de inflación. Y la verdad es que la provincia de Tucumán, en ese contexto, como la gente lo ha tenido que sufrir y lo tiene que sufrir, nosotros como Gobierno también lo estamos sufriendo. A pesar de todo eso, hemos tenido la gestión en casi un año de Gobierno. Es decir, hicimos los deberes como lo debíamos hacer, hemos tratado de cuidar al máximo nuestros ingresos, eliminado todos los gastos innecesarios y estamos esperando que las variables económicas a nivel nacional. Puede ser importantes lo que se ha conseguido pero hasta que no llegue al bolsillo de la gente no vamos a ver una recuperación en estos índices”.

“Como provincia, estamos poniendo todo el esfuerzo, estamos trabajando y, a pesar de esos niveles de índices, hoy tenemos una provincia funcionando a pleno. Hoy tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que está asistiendo no sólo a la familia, estamos asistiendo creo que a 400 mil chicos en las escuelas con el desayuno, con el almuerzo, con el complemento, con la merienda. También estamos asistiendo a muchos papás y mamás de esos chicos que puedan tener en sus casas los elementos indispensables para vivir dignamente” y evaluó que a pesar de los índices de pobreza “no ha subido el nivel de desempleo, el nivel de desempleo se ha mantenido. Muchos que cobran sueldo hoy están por debajo de esa línea de pobreza, es decir que aun teniendo un trabajo están dentro del 55%”, destacó Jaldo.

El mandatario concluyó: “El compromiso nuestro es seguir trabajando, seguir esforzándonos y la verdad que en la provincia de Tucumán no sólo nos preocupa, no sólo nos duele – la pobreza- sino que estamos trabajando mucho para combatir la pobreza, para que nuestros niños salgan de esa situación lo antes posible y eso lo estamos haciendo en las escuelas con educación y en los colegios con los responsables de las instituciones educativas secundarias. Es decir, estamos muy atentos, con una gestión sólida, viendo cómo lo antes posible podemos salir de esta situación que claro que nos preocupa”.