Heladas en Tucumán: Recomendaciones del ministro Medina Ruiz

Ante la intensas ola de frio que se registra en nuestra provincia con una temperatuva minima de 3 grados bajo cero, el ministrio de Salud de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz recordó una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de patologías en invierno: “existen distintos tipos de enfermedades respiratorias: alérgicas, infecciosas, la influenza (gripe), bronquiolitis, entre otras”.

Señaló que es importante tomar precauciones, especialmente en los niños pequeños, y adultos mayores: “Los niños no tienen la capacidad de regular la temperatura, cuando hace frío y no están suficientemente abrigados disminuye la temperatura corporal y eso puede generar problemas y complicaciones”. Explicó que “hay tomar los recaudos necesarios como el no sacar a un chico, si no es necesario, a la intemperie y además evitar trasladarlos en motos. En el caso de los adultos mayor tampoco pueden termoregular, por lo que hay que estar muy atentos en su alimentación, hidratación y del abrigo adecuado. Aquellas personas que usan braseros para calentar el ambiente, deben prenderlo fuera de la casa y una vez encendido pueden ponerlo dentro de la vivienda”.Al referirse a la intoxicación por monóxido de carbono recomendó cómo prevenir un accidente por inhalación:

1- En lugares cerrados, mantener siempre una ventana abierta.

2- Revisar una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. Hacerlo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan estos artefactos.

3- Chequear que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.

4- Limpiar las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.

5- Si tiene red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.

6- Si usa gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.

7- No instalar calefones o estufas en baños o espacios cerrados.

8- Si tiene un detector de monóxido de carbono instalado, chequear que siempre esté activo.

Todos, sin distinción, deben tomar en cuenta las siguientes acciones para prevenir alguna enfermedad respiratoria en la temporada de frío:

• Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

• Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío; los cambios bruscos de temperatura pueden enfermarte del sistema respiratorio rápidamente.

• Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

• Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo (incluye vitamina C)

.• Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

• Lava las manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus al cuerpo.

• Si el frío es muy extremo permanece en casa y procurar salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa.

• Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

• Si tienes alguna infección respiratoria no te auto mediques, acude a tu médico para prevenir complicaciones.

• Si presentas fiebre u otros síntomas gripales, acude de inmediato a tu médico.