Germán Ferrari, delegado Regional de UATRE, habla sobre el conflicto citrícola

El delegado de la UATRE filial Tucumán, Germán Ferrari, se sentó en el living de Tucumán con Todo, y mantuvo una extensa charla con el periodista Germán Valdez. Durante la entrevista, el referente gremial se refirió a las condiciones laborales de los trabajadores del citrus, los objetivos de la Unión, y los ítems a mejorar para jerarquizar la actividad. Así explicaba Ferrari las razones de la crisis y los planes para paliar esta situación:

-Hoy, ¿cuánto gana un trabajador del Citrus en Tucumán?

-” Tenemos una escala que está formada de ciertas categorías, por ejemplo, en la parte del empaque. La categoría, por ejemplo, más baja estaría en 20.150 pesos y se va a 22.000 el jornal en julio. Y un trabajador de estajo, que la mayoría, digamos, de trabajadores en esta actividad, un trabajador de cosecha estaría en 35.000, 40.000 pesos por día”.

- ¿Y mensuales cuánto serían?

-” Bueno, si tomamos la categoría más baja, 530.000 pesos. Esa es la categoría más baja”.

- ¿Y el destajo es de sol a sol?

- “El destajo es por tanto. O sea, hoy la maleta, logramos llevarla, que estaba 200 pesos, una maleta de 20 kilos del año pasado, la llevamos ahora 650. Y promedio un cosechero está haciendo entre 60. O sea, son dos jornales por día que está sacando más o menos un trabajador de cosecha”.

- ¿Y el mes cuánto sería para ellos?

-” Si trabajaran todos los días del mes, porque a veces eso también influye mucho en la actividad, el tema de la lluvia. Pero si tomamos un promedio de 35.000, 40.000 por día, estaríamos cerca de 700.000, 800.000 pesos”.

- ¿Cuánto tiempo trabajan ellos?

-” Y bueno, son trabajadores estacionales. Habitualmente la temporada siempre comienza en el mes de marzo y culmina en agosto. En algunos casos se extiende más en ciertas empresas. Pero este es un año atípico que viene bastante complicado. Tuvimos una demora en el inicio de la temporada por el factor clima, las intensas lluvias, recién está dando inicio”.

-¿Y después qué hace esa gente?

-” Bueno, la verdad, sale a trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, un gran porcentaje de esos trabajadores emigran a otras provincias. Que son los trabajadores golondrinas, pero eso se da en cierta época del año. Comienzan a emigrar, por ejemplo, en octubre para el raleo o diciembre para la pera, para la manzana. Muchos se quedan acá y buscan trabajo de lo que sea. Es una realidad triste, pero es la realidad”.

-¿Pero ellos están en blanco?

-” Sí. Nosotros, obviamente, como todas las actividades, tenés trabajadores en negro, que siempre hemos tratado de combatir. A veces las herramientas no son las que nosotros quisiéramos tener para poder combatirlo. Pero sí, en su gran mayoría, hoy la actividad nuclea entre 35.000, 40.000 trabajadores, que después también esos trabajadores perciben como paliativo el plan de intercosecha.”

-Claro, que se lo da el gobierno. Hay una pregunta: en una oportunidad hablando con Pelasio, me decía que eran 35.000, pero en las empresas figuran 5.000, 6.000 personas. ¿Por qué es eso?

-” Hoy sigue habiendo trabajadores en negro, es una triste realidad, pese a que ahora, en la actualidad, tenemos un convenio de corresponsabilidad. No habría sentido tener trabajadores en blanco, porque ellos pagan los aportes por una tarifa que fija ese convenio. El gran problema que tenemos en nuestra actividad, como imagino en muchas otras, es la tercerización, donde los contratistas, o los pseudocontratistas, hacen el mal manejo de este convenio, y terminan declarando, en sus declaraciones juradas, a mucha gente que no es de la actividad, y tiran a los trabajadores en negro. Es algo que tratamos de combatir, pero es muy difícil. Desde la Secretaría de Trabajo, nosotros estamos en un operativo que hemos dado inicio hace dos semanas, pero bueno, la Secretaría no cuenta con los inspectores necesarios. O sea, por ejemplo, tiene 10 inspectores para mas 60 sindicatos. Yo necesito 100 inspectores únicamente para la actividad nuestra”.

-Claro, volviendo al tema del blanco y del negro, este tercerizador o este contratista, ¿para quién contrata? ¿Para empresa, para campo, para industria, para quién?

-” Por ejemplo, las grandes empresas usan los contratistas para que les junten la gente, tanto así como para la cosecha o el empaque, y ellos son los que tienen ese sistema. Por ejemplo, en las declaraciones juradas, en los 931, hacen girar ese 931. O sea, le presentan a una empresa X el 931, con una X cantidad de trabajadores en blanco, y a ese 931 le presentan a otra empresa que quizás esté todo en negro”.

-Es decir, el contratista le dice al empresario tomá un 931, estas personas van a figurar.

-” En realidad, tienen un 30% en blanco, y ese 931 lo presenta porque hay muchos contratistas que trabajan para muchas empresas, no solo específicamente para una. Eso pasa en Tucumán”.

-¿Y la AFIP lo sabe?

-” Hemos hecho numerosas denuncias. Debo tener más de 300 denuncias, tanto en la Secretaría de Trabajo como en AFIP, en el Ministerio. Pero bueno, a veces, como te digo, es un sistema muy perverso, y las herramientas que contamos nosotros los trabajadores para combatir esto son muy escasas. Por ejemplo, tenés muchas fincas que están en zonas inhóspitas. Tenés fincas que dan hasta en el cerro, y a veces vos tenés que contar con los vehículos necesarios, con la cantidad de inspectores. Si yo voy a una finca, y esta finca, en un frente cosecha, tiene mil trabajadores, ¿qué hago con uno o dos inspectores?”

-Hay tecnología ahora para determinar la cantidad. Hasta ponen un chip en las canastas ahora, para controlar.

-” Hay tecnología. Se ha intentado con algunos inspectores, pero tiene su límite porque este sistema funciona con internet, y en esta zona no tenés acceso a internet en ciertas fincas, no tenés acceso a veces ni siquiera señal en el celular”.

-” Hay mucha plata en el Citrus, y aquí el obrero es el que menos gana.

-” Sí, haciendo un análisis profundo de la actividad, estos dos, tres años últimos no fueron tan buenos, pero sí hubo épocas de mucha bonanza en la actividad, que esto no se veía reflejado en los salarios de los trabajadores, tampoco en condiciones dignas. Yo me hice cargo hace un año y ocho meses, y nosotros ya logramos en el mes de marzo, cuando cerramos la paritaria, conformar la comisión técnica, que es el ámbito donde se discute las condiciones de trabajo, donde yo le estoy solicitando a los empresarios que pongan baños químicos en las fincas. Porque nosotros en el empaque tenemos todo eso, vestuario, baños químicos, comedores, pero no así en la finca. No puede ser que estemos en este siglo y que tengamos trabajadores que estén comiendo en el suelo, es algo indigno, y logramos conformar”.

-¿Hoy se come en el suelo?

-” Y sí, porque un trabajador de la finca no cuenta con los baños, es un trabajador que sale a muy tempranas horas y vuelve a la noche.

-¿Y cómo les lleva la comida? ¿La comida es de la empresa o quién?

-” Se lleva la vianda, con el agravante, como te decía, de que no tienen dónde sentarse dignamente para comer, es algo que no se puede tolerar en esta época. Desde que yo asumí hace un año y ocho meses, logramos ya en marzo conformar la comisión técnica, que es donde se discuten estas cuestiones. Veníamos de años donde se discutía simplemente paritaria, o sea, se actualizaban los salarios, pero las condiciones estaban bastante obsoletas. Entonces estamos haciendo esos planteos, estamos haciendo esas exigencias, y esperamos que en este año podamos conseguir por lo menos algunos puntos en relación a eso”.

-Primero la comida se la pone el trabajador, no te da la comida la empresa, ¿es por convenio o por qué?

-” No, específicamente el trabajador en el empaque si tiene todo, en la finca no. El argumento del sector empresario es que es muy complejo poner esas instalaciones en cada finca, que son muchísimas hectáreas, pero tiene que hacerse. No podemos tener esas condiciones tan precarias, nosotros vamos a seguir luchando, no vamos a flaquear en este sentido hasta que logremos este objetivo”.

- ¿Cuáles son las empresas que tienen las fincas hoy más grandes?

-” El 75% de la actividad son cuatro empresas, que son San Miguel, Citrusvil, Argenti Lemon y Citromax, esas son las más grandes”.

- ¿El 75%? ¿Por ejemplo, Cota de Tafí Viejo cuanto tiene?

-” Es una empresa mediana, yo la calificaría así, es una empresa con trabajadores en blanco, toda una razón social constituida, pero es una empresa mediana”.

-Entonces estos cuatro grandes son los que manejan la provincia prácticamente.

-” Prácticamente sí, el 75% de la actividad y después el otro 25% está compuesto de productores más chicos, entre ellos Cota”.

- ¿Si son solo cuatro, por qué es difícil negociar?

-” En la mesa de ACNOA son más los que discuten, porque también tienen los productores, sus paritarios que están designados en ACNOA. Veníamos muy precarizados, muy postergados con los salarios, haciendo una autocrítica para adentro también, por eso hubo una interna tremenda que duró 11 años. Esta interna se quedó a nivel nacional y acá en Tucumán después de que se fue Pelasio. Cuando se retiró Jesús Evaristo Pelasio, quedó en su reemplazo Ricardo Andrés Ferreira, que era delegado comunal del Chañar, y la línea opositora era yo. Esa interna duró 10 años por estas mismas cosas que estamos discutiendo. Y bueno, por suerte esa interna la gané yo, y hace un año y ocho meses me hice cargo de los destinos del Gremio”.

- ¿Hasta cuándo es tu periodo?

-” Hace poco he sido reelecto en la seccional, tengo por cuatro años y de ese año y ocho meses creo que hemos logrado por lo menos mejorar el salario. Por ejemplo, quizás en la última paritada nosotros lo vamos a tener en una paritada del 325%. ¿El salario es bajo? Sí, sigue siendo bajo, pero veníamos muy postergado, como te digo, de un retraso de 10 años, que fue yo creo que después de que se fue Jesús Evaristo Pelasio, los dirigentes ninguno supo estar a la altura de manejar un gremio tan grande como UATRE, y bueno, vamos a tratar en mi gestión por lo menos de reivindicar a los compañeros”.

- ¿Vos crees que esta situación de precarización, en suelo vos pensás que está bien?

-” No, es muy baja”.

-¿Y esta precarización en la forma de trabajar vos crees que la podés resolver en tu gestión?

-” Sé que va a ser costoso, más ahora con un gobierno a nivel nacional adverso, que pretende instalar la ley ómnibus, la reforma laboral, sé que va a costar mucho y como te digo, con las pocas herramientas que tenemos. Hace 10 días que llevo de operativo y ya en estos 10 días llevo más de 20 denuncias en la Secretaría de Trabajo, con lo que eso implica que cada denuncia te da para 15 días, quiero ser claro en eso, porque por ahí el afiliado desconoce la burocracia administrativa que hay en una denuncia en la Secretaría o en el Ministerio, y lo que conlleva eso, porque después te fijan una audiencia, te pasan a otra... La intención está, la impronta de crear este gremio más federal, más inclusivo, más cercano a la base está, pero con las herramientas que contamos, que son pocas”.