“Fue una alegría total”, dijo Nicole Pérez, la tucumana campeona del Torneo Metropolitano de Vóley con Gimnasia

El pasado fin de semana, la tucumana Nicole Pérez se consagró por primera vez del Torneo Metropolitano de Vóley con Gimnasia y Esgrima La Plata. En una entrevista con Radio 21 Tucumán, contó su experiencia y los objetivos a futuro en su carrera en ascenso.

“Fue una alegría total, ya que fue mi primera metro, nunca la jugué, toda la experiencia desde que llegué al club fue muy buena, tanto las chicas como la administración me hicieron sentir muy cómoda en el grupo”, comenzó diciendo la joven promesa del vóley.

Nicole Pérez, jugadora de Gimnasia y Esgrima La plata. Foto: GELP Oficial.

Antes de su llegada a las “Lobas”, la joven tuvo un paso por el vóley riojano: " jugué a principio de año, cuatro meses estuve ahí, casi a mitad de año me cambié a Gimnasia y siento que la adaptación fue muy buena, las chicas me enseñaron mucho en muy poco tiempo y Martín (Ambrosini) el entrenador también. Yo llegué hace cinco meses tuvimos que hacer muchas cosas, esforzarnos mucho porque había muchas chicas que concentran en la selección y no podíamos estar todo el tiempo entrenando. Igualmente pudimos llegar bien a lo que es semis, jugamos todas las que teníamos que estar en el plantel, y aparte de eso la confianza entre nosotras porque se armó un lindo grupo, siento que eso fue lo que nos dio el campeonato”.

Nicole tuvo una destacada actuación en el partido final frente a Boca, donde ganaron en sets corridos y por 2 a 1 en la serie para conseguir el bicampeonato. La joven tucumana marcó el punto final que cerró el partido y decretó el triunfo y el campeonato.

Luego comentó a partir de su experiencia, las diferencias que encuentra con el vóley de la provincia, “el entrenamiento, todos los días hay entrenamiento, sábado o domingo dependiendo de cuando juguemos tenemos libre. Ahora empecé a estudiar, allá vivo sola, no tengo quien me cocine o eso”.

Pellegrini Vóley fue su club de formación en Tucumán y lo recuerda con mucho cariño, “es un club al que yo voy desde que tengo siete años junto a mi hermana, y cada vez que vuelvo voy. Me dieron muchas amistades que todavía las sigo teniendo y algunas son mis mejores amigas. Cuando llego al club me encuentro con muchas personas que no veía hace tiempo y me trae los mejores recuerdos”.

La Selección Argentina es una realidad en su vida y se prepara para disputar el mundial de su categoría el próximo año, “empecé a concentrar en la Selección desde que tengo 13 años, es el mismo grupo el que tengo en mi categoría, ya son como una familia, las veo mas que a mi familia a las chicas”, contó entre risas. “Este año jugamos sudamericano con mi categoría y es muy diferente el trato que tenemos todas, si agregan a una la integramos, pero seguimos siendo el mismo grupo desde que tenemos 13 años y ya tenemos 18 la mayoría. Siento que crecimos juntas, eso es lo bueno, como equipo y como personas. El año que viene tenemos el mundial de nuestra categoría y espero que nos vaya bien porque es un muy buen equipo”.

Para cerrar contó como continúa su carrera y sus expectativas a futuro: “por el momento me quedó en Gimnasia para jugar la Liga hasta el año que viene porque juego el mundial de mi categoría. Después me gustaría jugar afuera”.