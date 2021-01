Está es la tercera vez que Federico Álvarez Trejo (46) está trabajando en el Club Los Tarcos Rugby Club. En sus inicios como entrenador en 1997/98, estuvo con “mamis” e infantiles. En el 2014 volvió para hacerse cargo de Primera B y ahora, con mucha más experiencia y capacitaciones de por medio, se desempeñará como Coordinador General de Hockey y entrenador de Primera y Sexta.

- ¿Por qué volvió a Los Tarcos?

- Me motivó este nuevo desafío en un club tan importante. Me llamaron de la Sub Comisión y después de reunirnos, acordamos mi llegada. Tengo mucha gente querida aquí.

- ¿Qué le aportará al club como Coordinador?

- Estuve haciendo capacitaciones y cursos en Buenos Aires. Soy un convencido de que las coordinaciones son importantes en un club. Es la forma de poder tener una continuidad en el desarrollo de las jugadoras y poder sostenerlo en el tiempo. Quiero aportar organización y capacitación a los entrenadores nuevos, y aprender yo de ellos. También unificar líneas y criterios de juego técnico, táctico, físico y sobre todo desarrollar los valores en los deportistas, para que vayan todos hacia un mismo lugar.

- ¿Cómo se preparan para la vuelta a los entrenamientos?

- Todos estamos ansiosos por volver a jugar y entrenar. Después de un año difícil, hay muchas expectativas. El anhelo es volver a jugar y luego se irán planteando objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Esta semana comienza el plantel superior A, la próxima el superior B y juveniles. Después de ver las prácticas tendremos un número aproximado de jugadoras. Estuvieron un año sin actividad y muchas se alejaron por diferentes motivos.

- ¿Cómo ve al hockey en Tucumán, desde su punto de vista?

- Me tocó estar el año pasado como entrenador del seleccionado mayor de damas y Tucumán tiene muchísimas jugadoras de nivel. Con los torneos que son muy competitivos, se vio que hay un buen nivel en hockey. Solo se debe trabajar más en conjunto para potenciar la materia prima que son las jugadoras.

- ¿Cuáles son los objetivos para este 2021?

- Primero trabajar para que Los Tarcos vuelva a estar en primer plano a nivel local y también Regional. Que tenga muchas jugadoras y que puedan crecer y mejorar.

En primera, queremos armar un equipo competitivo para pelear los torneos. Que tenga identidad y sentido de pertenencia. La meta es revalorizar el plantel superior para generar más ganas en las divisiones formativas y que su gran sueño sea jugar en la primera del club.

El staff de “Los Rojos”