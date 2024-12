Entrega de Módulos Alimentarios con un toque navideño

En consideración a la llegada de las fiestas de fin de año, el Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, controló en persona la entrega de Módulos Alimentarios en la Asociación Civil Sitracom del barrio Villa 9 de Julio, acompañado por la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zárate y la referente de la Sitracom de Villa 9 de Julio y Villa Carmela, Carolina Gerez; además de los equipo técnicos de monitoreo alimentario de la cartera Social. En ese marco, los módulos incluyeron no solo los 8 alimentos no perecederos habituales, sino también productos navideños como panes dulces y budines, sumando 13 productos en total.

“Partiendo de las precisas directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos llevando adelante un estricto control de mercadería que entregamos a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil”, declaró Masso, y agregó que “En todos los puntos de distribución contamos con personal identificado con nuestros chalecos, que comprueban que cada tucumano que se presenta con su documento esté en el padrón, lo que lo habilita al retiro del correspondiente módulo”.

El titular de la cartera de Desarrollo anunció también que los controles continuarán hasta el 23 de diciembre, con el objetivo de distribuir más de 80.000 módulos a través de las organizaciones: “Como pudieron apreciar, la gente llega, muestra su DNI, se chequea el padrón, y a partir de eso retira los alimentos, que en este caso viene con adicional de cinco productos navideños ya que todos los tucumanos se merecen tener un pan dulce en la mesa para las fiestas”, afirmó.

Además, el Ministro destacó que este sistema será temporal, y que luego todos los tucumanos que no tienen trabajo genuino, jubilación o monotributo pasarán a formar parte de la tarjeta alimentaria que se efectivizará a partir de febrero: “Este es un sistema que va a estar en diciembre y enero, y luego todos los tucumanos que no son incompatibles con trabajo genuino, jubilación o monotributo, pasarán a formar parte de nuestra tarjeta alimentaria que se efectivizará a partir de febrero. Por último, quiero volver a dejar en claro que este es un módulo totalmente gratuito, y no se tiene que pagar ni un centavo bajo ningún tipo de concepto”.

Por su parte, la referente de la Sitracom agradeció el apoyo tanto del Gobernador Osvaldo Jaldo, y al Ministro Masso y su equipo por los productos navideños. “A través de la Asociación entregamos los módulos alimentarios todos los meses, 290 en Villa Carmela y a través de otra sede donde entregamos 480. Las personas que los reciben no tienen trabajo, ni salario ni nada”, destacó.