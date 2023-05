Elecciones 2023: Jaldo propone una “mesa de iguales”

Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador del Frente de Todos en Tucumán, salió a responder a las críticas formuladas por Roberto Sánchez respecto a la relación del gobierno provincial con los municipios tucumanos. “Proponemos convocarlos a una mesa de iguales, donde podamos trabajar en proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente, dejando atrás las disputas políticas de cabotaje. Ha llegado el momento de acabar con los aprietes y la entrega de fondos condicionada a intereses partidistas”, expresó Jaldo durante un recorrido por Concepción.

En respuesta a los comentarios de Sánchez, el actual vicegobernador señaló que “es lamentable escucharlo repetir slogans y discursos escritos por sus asesores en Buenos Aires y Tucumán. Durante su gestión como intendente, no presentó ni un solo proyecto ni administró ningún gasto, ya que dependía por completo de las transferencias del Gobierno provincial bajo el Pacto Fiscal”, sentenció.

“Sánchez no tiene ningún logro para mostrar como administrador, por lo que no puede garantizar el futuro económico, presupuestario, ni financiero de ningún municipio”, aseveró Jaldo e hizo hincapié en los beneficios del Pacto Fiscal con los intendentes, que permitió pagar los sueldos en tiempo y forma, brindar servicios necesarios para la comunidad y llevar a cabo obras de infraestructura.

Sin embargo, también resaltó que esto significó renunciar a la autonomía y la independencia financiera. “Una vez más, Sánchez muestra su doble discurso y falta de honestidad hacia el pueblo tucumano”, acusó. El candidato del Frente de Todos recordó las acciones de los legisladores de Juntos por el Cambio, como Sánchez, Germán Alfaro y Beatriz Ávila, quienes nunca presentaron propuestas para reducir el presupuesto de la Legislatura mientras ocuparon sus cargos.

“Los tres cobraron gastos de bloque y asistencia social, al igual que los otros legisladores. Ahora presumen de querer reducir el presupuesto en el futuro, pero carecen de credibilidad”, señaló y en relación a las acusaciones de presuntos aprietes, el vicegobernador reiteró que esto no es cierto y que los fondos se acuerdan en conjunto entre los intendentes y el Ejecutivo provincial.

El titular del Poder Legislativo hizo énfasis en su compromiso de gestionar y asistir a todos los municipios, incluso aquellos que no pertenecen a su espacio político y para concluir, analizó los comentarios del dirigente opositor: “Sánchez no tiene nada que perder porque ya está derrotado. Él sabe que se encuentra 15 puntos por debajo en las encuestas y habla irresponsablemente, sabiendo que no ganará y no tendrá que cumplir sus promesas”, finalizó.