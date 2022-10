El rugby como la vida: la familia Molinuevo y su pasión por la ovalada

El rugby es uno de los deportes más importantes en la provincia, las historias de vida vinculadas al rugby recorren Tucumán y la ovalada despierta pasiones que van de generación en generación. Así es la historia de la familia Molinuevo en Concepción, donde en el Club Huirapuca encontraron su segunda familia.

El intendente de la ciudad de Concepción, Alejandro Molinuevo, junto a sus hijos, Alejandro y Juan Pablo y su sobrino Juan Manuel, visitaron el programa Primer Plano y hablaron de la pasión por el rugby que los une de generación en generación.

“Tuve la suerte de jugar en la primera del club de Huirapuca, y ser el entrenador también por muchos años, y bueno creo que eso me llevó a poder entrenar la “Naranja” (Seleccionado Tucumano), y también a Argentina M20 “Los Pumitas”, así que la verdad siempre muy contento con el rugby que es nuestra pasión familiar y quizás por eso hoy estamos acá”, comenzó relatando el intendente de la “Perla del Sur”.

Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción.

Luego detalló que su vínculo con el rugby comenzó desde los cinco años por un amigo de su padre que lo llevó a jugar al rugby, “a partir de ahí nunca dejé, siempre jugué, luego entrené equipos, después fui dirigente. Hasta el día de hoy uno cuando entra al rugby no te vas más, si realmente te quedas, en el caso nuestro ahora me toca estar en la función pública pero estuve siempre cerca del equipo de primera, siempre voy a ver a mi hijo en infantiles, como decimos nosotros, el rugby es una forma de vida, el club también es una familia grande, así que por eso siempre estoy cerca”.

Más adelante precisó que, “fue muy grato salir campeones nuevamente después de 9 años, la verdad que lo vivimos muy intensamente, a pesar de estar en la municipalidad, estuve muy cerca del equipo, he disfrutado mucho, quizás por eso, porque están mis hijos, mi hermano que es el entrenador. Para nosotros Huirapuca es una familia grande y tenemos mucha pasión por el club, por el juego y quizás eso llevo a que tengamos alguno logros, pero siempre disfrutando el camino, disfrutando el club, y creo que eso a través del disfrute de dar lo mejor trae como consecuencia los logros, campeonatos o ser entrenador de algún equipo, pero todo pasa para mi por lo que es vivir el día a día del club y bueno haber recibido la pasión de mi padre que era un loco del deporte, estuvo en básquet, fútbol, automovilismo, después fue presidente del club Huirapuca también, un poco eso creo que viene heredado”.

Juan Manuel fue uno de los jugadores determinantes en el último campeonato tucumano conseguido por “Huira”, sin embargo, el joven al hablar de su participación enfatiza la importancia del trabajo en equipo: “yo solo juego, soy un jugador más. Me tocó justo marcar muchos puntos ese día, pero el equipo ayudó mucho para que eso pase”.

Luego recordó sus inicios en el deporte, “creo que desde los 4 o 5 años que empecé en el club y no deje más. Mi viejo y mi tío viven en el club y creo que esa pasión se transmite. Para mi y para los que van al club, creo que es lo mas lindo estar ahí, la pasamos muy bien”. Y destacó la importancia de la disciplina para conseguir objetivos: “creo que es una gran parte la disciplina, si no sos disciplinado creo que es muy difícil conseguir objetivos grupales porque cada uno aporta al equipo así que es importante la disciplina”.

Huirapuca campeón. Foto: Huirapuca campeón.

Por su parte, Juan Pablo, sobre sus inicios en el rugby contó que comenzó “desde los cinco, juego junto a Juan Manuel desde muy chiquitos, también muy apasionado, quizás no tuve los mismos logros que él pero siempre muy seguidor del club, me gusta apoyar a mis primos, amigos a mis hermanos, estoy constantemente cerca de ellos, estoy presente, también entreno algunas divisiones y bueno es algo que me llena, que me da mucha alegría, es una forma de vida muy gratificante. Ahora volví a jugar hace poco, porque estaba lesionado y bueno vamos a buscar algo más”.

El más pequeño de la familia, Alejandro, contó que “juega desde los 4 o 5 años. La paso bien en el club, siempre trato de ir a los entrenamientos de la primera a ver, pero a veces no puedo por la escuela”. Actualmente forma parte de la M12 del club y su sueños son “jugar en la primera del club, salir campeón con el club y también entrar en algún seleccionado nacional”.

Para cerrar, el intendente al ser consultado sobre la reelección al cargo comentó que, “es distinto ser electo que ser sucesor interino, así que bueno por pedido del equipo que me apoya mucho, creo que soy la persona que representa el equipo, soy solamente eso, así que vamos a ir por ese sueño de ser electo que debe ser emocionante, me tengo mucha fe que así va a ser, pero se que no va a ser fácil, habrá mucho trabajo por delante, sobre todo en la gestión, en día a día ser responsable en la gestión, creo que esa es la mejor campaña, mostrar lo que uno es, dar todo, como consecuencia de eso podemos llegar a ese sueño”.