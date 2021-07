El judoca tucumano Emmanuel Lucenti quien, por cuarta vez, participará de un Juego Olímpico, fue recibido este martes en Casa de Gobierno por la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez junto al secretario de Deportes, José “Cacho” Banegas, para manifestar el apoyo provincial en este nuevo desafío.

Tras la reunión Lucenti expresó a la prensa: “Haber venido a Casa de Gobierno, días previos a partir a los Juegos Olímpicos, para compartir afectos con funcionarios de la provincia y con la dirigencia, es muy importante porque fueron un sostén a lo largo de esta clasificación tan difícil. Comenzó en el 2018 y, si no hubiera sido por el apoyo de la provincia, esto no hubiera sido posible”.

El atleta sostuvo que en esta nueva edición pudo encarar su preparación de otra manera: “voy más tranquilo y estoy contento. Me siento en mi plenitud física y emocional. El resultado también dependerá de los rivales con los que me enfrente pero creo que soy un judoca muy peligroso para cualquiera y, por eso, el respeto que me he ganado a lo largo de mi trayectoria”.

“Tengo un diploma olímpico y quiero, como mínimo, buscar lo mismo y un poquito más. Una lucha más o una menos es una medalla. Hace 20 años que me levanto pensando en una medalla olímpica. El deporte tiene esas cosas. Me enseñó a aprender de las derrotas y a ser prudente con las victorias. Tomarlo con humildad para ser un mejor atleta”, explicó

“Soy un apasionado. Pienso seguir hasta las Olimpíadas de París 2024 y, ahí sí, terminar mi carrera. Estoy escribiendo un poquito la historia deportiva provincial. Es algo lindo para mí saber que el apellido Lucenti siempre tendrá su parte en el deporte tucumano”, destacó.

“La preparación que hice es lo que más contento me pone. De estos cinco años de clasificación cuatro años me prepare en Tucumán y uno en Santiago del Estero. Soy 100% norteño. Competí contra rivales que tuvieron mayor infraestructura y, sin embargo, pude ganarles. Me gusta dejar ese legado de la garra que tenemos los tucumanos” dijo.

Por su parte, “Cacho Banegas manifestó que, “nos vamos a acostar tarde para ponerle todo el corazón. Lleva cuatro juegos olímpicos. Es el Príncipe del Deporte. Los mejores deportistas del mundo se juntan en la villa olímpica y Emanuel es uno de ellos. Tenemos que celebrar y felicitarlo”.

“Como Gobierno de la Provincia, lo menos que podemos hacer, es estar cerca de estas personas que para nosotros son un orgullo. Seguramente pondrá todo para lograr un resultado, pero el camino que hizo hasta aquí es para admirar”, cerró el Secretario de Deportes.