El ingeniero Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción hizo un extensivo análisis de lo que está costando en esta provincia, en Buenos Aires y en Punta del Este, el metro cuadrado de construcción.

En declaraciones televisivas Garber analizó también las dificultades que tiene la clase media para acceder a una vivienda hoy en el país. Estos son los tramos más importantes de la conversación:

- Se hace más difícil ahora, a la clase media, poder adquirir una vivienda. Cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo se adquiere una vivienda?

- Lamentablemente, hace muchos años, en este país no obtenemos un crédito hipotecario. La clase media apostó a lo que es el PROCREAR, en la época el gobierno cambiemos y no le fue bien porque estaba atado al dólar. Precisamente, nuestra empresa ejecutó el PROCREAR de Yerba Buena, Unas viviendas muy lindas, con estándares muy buenas, en los terrenos de Radio Nacional. Y la verdad, que es muy lindo todo el complejo, que tiene 564 viviendas, entre dúplex, monoblock, viviendas unifamiliares, pero ha quedado desfasada la cuestión y tuvo que haber un reacomodamiento vía UVI. Lamentablemente, si no es vía PROCREAR, se le hace muy difícil hoy acceder a la clase media a una vivienda social, por eso es que está pasando que muchas de la clase media están yendo hacia la vivienda social, que tiene otro fin, el fin del indigente, del trabajador, que no tiene acceso justamente a estos créditos. El que apenas llega a un salario o dos salarios mínimo vital y móvil. Esa es la idea de la vivienda social, pero lamentablemente los recursos y el desfasaje que se ha producido, tanto en la clase media, que tiene que ir hacia ahí, porque no puede acceder a la otra vivienda. Y, comprar hoy un departamento, en el centro de Tucumán, cuesta mil dólares el metro. En Yerba Buena todavía hasta más, puede costar 1200 dólares el metro. Es imposible. Son cuestiones de asimetría que se están produciendo en este país que hay que empezar a acomodar.

- Un departamento de 70 metros cuadrados, 70 mil dólares.

- Si 70000 dólares en Barrio Norte.

- Imposible prácticamente para la clase media.

- Si, si.

- Por ejemplo, una casa.

- También casi lo mismo. Y una casa en un country, todavía más. La influencia del terreno todavía es mayor a un departamento. Si se hace muy difícil.

- ¿Cuándo usted está hablando de mil dólares el metro cuadrado, es con o sin terreno?.

- Y una casa todavía la influencia del terreno es mayor, porque si es un country, depende cual country. Todavía se hace esta más caro.

- El precio del metro cuadrado del terreno.

- El terreno en un country puede variar desde los 100 dólares, el metro cuadrado hasta los 250 o 300 dólares, el metro cuadrado, en un country acá en Yerba Buena.

- Entonces 1200 dólares incluidos terreno.

- En algunos casos más, el metro cuadrado de terreno.

- En imposible hablando de la clase media, porque convengamos a usted le debe ir muy bien en la actividad privada, pues el nivel de construcción de Yerba Buena ha crecido mucho.

- Mi empresa en estos momentos está muy abocado a la obra pública. Nosotros hemos sido grandes inversores de obras privadas. Nosotros hemos hecho el complejo monolítico más grande que se ha hecho en la historia de Tucumán, que es el Mate Luna Center, que tiene 35 mil metros cuadrados, en una sola obra. Es donde la COOTAM(Ex Cooperativa de Tamberos). Nosotros hemos llegado a vender entre 800, 850 y 900 dólares el metro cuadrado en el complejo. Eso fue construido hace aproximadamente, 12 a 14 años. Fue la última construcción privada que hicimos. Pero si a apostado mucho el constructor tucumano a lo que es barrio norte, a lo que es Yerba Buena. Si los precios están altísimos. En Yerba Buena, hoy, comprando en los complejos de departamento que hay, y uno puede llegar a pagar hasta 1.500 dólares, el metro cuadrado. Esa es la realidad. Y en los country también. Nosotros no estamos haciendo y creo que hoy las condiciones macroeconómicas, no invitan al constructor, a invertir al desarrollador. A pesar de eso, Yerba Buena sigue siendo una plaza muy buena para invertir. A pesar, de eso se están construyendo algunos edificios, en barrio norte. Pero yo, hoy, le diría que, en el caso mío, estoy apostando a construir en obra pública y lo que estamos haciendo en obras privadas, lo estamos haciendo en Buenos Aires algo y algo en Uruguay.

- ¿Y a cuanto está el metro cuadrado en Buenos Aires?

- El metro cuadrado en Buenos Aires, de venta en una zona cara, vale más de cinco mil dólares. En Puerto Madero, en barrio norte, en Palermo, puede valer más de cinco mil dólares el metro cuadrado.

- ¿Y en Uruguay, en Punta del Este?

- Y puede valer hasta siete mil dólares el metro cuadrado. Por supuesto, que hay estándares distintos de construcción. Por ejemplo, yo veo lo que es Buenos Aires con Tucumán, son estándares distintos Hasta la construcción tiene otra tecnología. Se construye diferente. Tucumán está, en ese sentido, un poquito más atrasado que lo que es Buenos Aires y el mismísimo Punta del Este.