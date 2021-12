Luego de reunirse a primera hora de la mañana con el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, el ministro de salud pública de la provincia, Luis Medina Ruiz, brindó detalles sobre la situación epidemiológica en Tucumán con relación a la pandemia de coronavirus y el ingreso en la tercera ola ante el aumento de casos registrado en los últimas días.

“Tucumán ayer superó los mil casos de coronavirus y Córdoba los ocho mil, teniendo la circulación viral comunitaria franca de Delta”, comenzó diciendo el ministro.

Luego destacó que “con el pase sanitario, hemos superado las 300 mil personas vacunadas que hoy ya tienen una mejor inmunidad. Esta nueva medida está permitiendo que no anunciemos nuevas restricciones pero sí se exige el pase sanitario en todas las villas veraniegas”.

“Contamos con un plan de vacunación exitoso y necesitamos que la gente se vacune y continúe cuidándose”, añadió.

Sobre la llegada de la variante Ómicron a la provincia, se analizan nuevos casos: “están relacionados con el caso confirmado que son tres personas más, otras que vinieron del exterior y de la provincia de Córdoba. En total son nueve que se están analizando en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán y es probable que entre hoy y mañana se confirmen”.

Asimismo, informó que “ayer tuvimos siete pacientes fallecidos. De ellos, cinco no tenían ninguna vacuna. Los otros dos tenían las dos dosis pero eran pacientes con enfermedades de base. Si no me quiero enfermar grave o morir, la variante Omicron invade de manera importante a la comunidad y para evitar eso tengo que vacunarme”, aseveró Medina Ruiz.

“Las personas mayores de 60 años que pasaron cuatro meses ya pueden colocarse la dosis de refuerzo. Las personas que ya pasaron cinco meses de la segunda dosis ya pueden ponerse la dosis de refuerzo, eso aumenta la cantidad de anticuerpos”, explicó el ministro.

Y para finalizar detalló que “La Delta es menos agresiva que la variante Manaos pero más contagiosa. La Ómicron es más contagiosa, tiene la capacidad de contagiar a personas que ya pasaron la enfermedad y a vacunados. No produce efectos graves sobre la persona en general, salvo que sea una persona vulnerable, mayor de edad, con enfermedad de base, puede tener un desenlace fatal”.