El Secretario de Bienestar Educativo, Marcelo Romero, confirmó que en las localidades alcanzadas por las medidas restrictivas anunciadas por el COE, se recomienda la implementación de la educación remota por los próximos 15 días.

“En la última resolución del COE, se recomienda el aislamiento preventivo de las burbujas escolares, con los mecanismos tal cual se vienen trabajando con este sistema: si hay casos positivos o contactos estrechos se aíslan preventivamente las burbujas”, aseguró.

“En este caso puntual la restricción de movilidad interjurisdiccional implica que los docentes que no son de la localidad no puedan asistir y quienes viven allí no puedan salir hacia las escuelas, por ende las burbujas deberán aislarse preventivamente y dar continuidad a las clases de modo remoto, utilizando todas las estrategias que ya desplegamos y que dieron continuidad pedagógica”, agregó.

Las localidades alcanzadas son: Ticucho y Vipos (Departamento de Trancas), Colombres, Lastenia, Ranchillos y Las Cejas (Departamento Cruz Alta), Los Sarmiento, Monte Bello y La Tipa, y Santa Ana (Departamento Río Chico), Manuela Pedraza, Buena Vista, Monteagudo y Atahona (Departamento Simoca) y La Trinidad (Departamento Chicligasta).

“En estas localidades se fortalecerá la entrega y distribución de material impreso con producciones adaptadas para trabajar en los hogares, más los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación y Unicef Argentina. Con quienes tienen acceso a la virtualidad, se trabajará también con nuestra plataforma de contenidos ‘Conectate con la Escuela’, como hemos articulado durante 2020”, explicó la Secretaria de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez.