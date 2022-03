“Creemos que es injusto, en esta forma de distribuir beneficios. No es justo que un usuario de AMBA, pague 18 pesos (un boleto de colectivo), contra un promedio de 55, del interior. Esta injusticia, comenzó en el periodo del presidente (Mauricio) Macri. Ahí se genera este problema para el interior. Siempre hubo diferencias”, esto lo sostuvo Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor), que agregó que la realidad es que el actual gobierno “no ha solucionado el problema, sino que ha incrementado la brecha en la distribución de subsidios”.

Estos son los conceptos de Berreta, en una entrevista en el programa “Los Primeros”, que conduce el periodista Omar Noblega, por Canal 10.

- ¿Está faltando el gasoil?

- Si casualmente estamos haciendo una ronda de conversaciones con otras empresas, no solo que no hay, sino que no hay precio. Yo entiendo que esto, no va a caer bien lo que digo: es puramente especulativo de las petroleras. Esto es una realidad, porque en esto, creo, es que todo es nacional, no hay importación. Por lo cual creo que es neta y puramente especulativo. Se habla, se dice que quieren aumentar “el valor del cartel”, que le dicen ellos, que es el valor del surtidor y los platos rotos los pagamos los que prestamos servicios y la producción, en este caso, como el campo que compra gasoil mayorista. Le voy a dar un dato: a fines de enero se estaba pagando 90 pesos, hoy se llega a pagar 124. Estamos hablando de un 30 o un 35 por ciento de aumento hasta hoy. Hoy no hay precio. La verdad que estamos en una situación limite.

- ¿Y van a poder prestar el servicio, ante esta situación?

- Vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a intentar todo para conseguir el combustible. Y si lo vamos a prestar de cualquier forma, pero no sabemos por cuanto tiempo y si todas las empresas lo van a poder prestar regularmente. Se está llamando a todos los distribuidores y a las petroleras, aquellos que se manejan con petroleras, que es aún peor, porque te exigen el depósito y, a las 72 horas, recién está el gasoil. Y no hay, no tienen precio. Los distribuidores de acá tampoco tienen precio, nosotros los entendemos. Lo digo con todas las letras que es especulativo.

- ¿Cuándo usted dice, “no hay precio”, es que no les venden?

- Primero te dicen que no hay, que hay que esperar. Ver que sucede, ver si entra gasoil y si tienen disponibilidad. Y segundo, cuando preguntas el precio, te dice, “hoy, a esta hora no tenemos el precio del día de hoy”. Yo le digo el precio que se manejó en el último día hábil, fue entre 118 y 124 pesos. Y la necesidad nos hace comprar a cualquier valor.

- ¿Y hasta cuándo van a poder aguantar?

- No lo sabemos. Vamos a tener una reunión de comisión directiva para plantear esto a las autoridades y a quien corresponda y ver como lo regularizamos. No nos olvidemos que esto es un servicio público.

- Usted comentó que todavía no llegó el subsidio (al transporte) de Nación.

- Si nos están adeudando la Nación, el Ministerio de Economía, el ministerio de Transporte de la Nación, la liquidación y acreditación a la provincia, de subsidios correspondientes a febrero y marzo. Por lo cual, ya hablamos tantas veces de estas asimetrías. La distribución es negativa, es perjudicial para el interior por la asimetría a favor del AMBA, no nos pagan. Lo cual complica todo esto, porque uno tiene un gasto financiero. Lo más caro que hay es el crédito.