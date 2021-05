En el marco de la llegada de 14124 dosis de Sinopharm, y el anuncio de la reanudación de la vacunación docente a partir del lunes próximo para docentes del nivel primario y secundario, la ministra de salud de la provincia, Rossana Chahla, habló con la prensa sobre la situación sanitaria en Tucumán y la posibilidad de tomar nuevas medidas restrictivas.

“Estamos recibiendo vacunas destinadas a los docentes. Son 14124 dosis de Sinopharm. Vamos a empezar a dar los turnos para que a partir del lunes se pueda inocular. Vamos a iniciar la vacunación tanto para docentes del nivel primario y secundario”, dijo Chahla.

“Si bien tener una primera dosis con la Sputnik tiene hasta un 74 por ciento de desarrollo de anticuerpos, para nosotros ha sido prioridad completar todos los esquemas de vacunación y así lo dice Nación también y vamos a completarlo. Bien tengamos el segundo componente vamos a comunicarlo, y hacer un llamado a toda la gente que está atrasada en el segundo componente de la vacuna”, explicó la ministra.

Sobre las restricciones implementadas en 15 localidades tucumanas, la ministra advirtió que, “para nosotros fue muy importante poder trasmitirles a todos los intendentes y delegados comunales y a la comunidad en general, la importancia de la no circulación de las personas y evitar todas las actividades que no sean esenciales. Es fundamental en este momento tan crítico de Argentina, y no ajeno a nuestra provincia, poder disminuir la circulación de las personas. Poder cuidarnos y fortalecer todas las recomendaciones que decimos, ahora más que nunca”.

“El 71 por ciento de los casos está en el Gran San Miguel de Tucumán, mientras que casi el 30 por ciento en el interior. En este contexto es que mandamos las recomendaciones que tomó rápidamente el COE, para poder restringir la circulación entre jurisdicciones. Por otro lado, es necesario que se tomen medidas urgentes dentro de las 24 a 48 horas, para poder disminuir los casos y descomprimir el Sistema de Salud. Tenemos hoy una reunión con el gobernador como todos los días, también habrá una reunión del gobernador con el presidente. Estas recomendaciones vamos a saberlas después de las 18 horas”, cerró.