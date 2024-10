Berreta confirmó la incorporación de cien colectivos nuevos para el transporte público

La provincia dio “un paso importante hacia la mejora del servicio de transporte público”, Según destacó Jorge Berreta, vicepresidente de la AETAT, durante una entrevista televisiva. El gobierno provincial envió un proyecto de ley a la legislatura para la adquisición de cien nuevos colectivos, que serán pagados por las empresas de transporte.

Este proyecto busca mejorar la frecuencia y calidad del servicio, especialmente para estudiantes, jubilados y trabajadores que utilizan el transporte público de forma gratuita o con descuentos especiales. Además, se implementarán formas de pago más modernas, como tarjetas de débito, crédito, QR y plataformas virtuales de pago.

En este aspecto, Berreta expresó que “La provincia, con muy buen tino, pensando siempre, priorizando al usuario, ante la necesidad de mejorar el sistema, tomó la decisión, con un proyecto de ley que envió a la Legislatura, de comprar cien unidades que van a ser pagadas por la empresa. El único objetivo es mejorar el servicio, consolidar las fuentes de trabajo, pero por sobre todo brindarle mayor comodidad al usuario. Salta, que fue siempre un ejemplo, tiene coches de 10, 12 años de antigüedad, acaba de comprar o acaba de licitar 94 unidades. En La Pampa, los concejales de la UCR están reclamando la falta de previsibilidad a corto y mediano plazo por parte del Estado, está exigiendo que se renueven unidades. En Iguazú la tarjeta no funciona, por lo cual los niños, los estudiantes, están pagando boleto con infinidad de quejas. Sin embargo, acá, con un poder concedente, presente, como es el provincial y también el municipal, todo este tipo de cosas no suceden. no solo los colectivos, el gobernador también nos exigió a nosotros que modernicemos la solución tecnológica, me refiero a la tarjeta. Que estemos a la altura de las circunstancias y que los usuarios en un corto plazo tengan la apertura, la forma de pago des tarjeta de débito, crédito, QR y plataformas virtuales de pago. Todo esto lo estamos llevando a cabo, lógicamente que desde el sector y en pos del usuario y del servicio. Al servicio lo utilizan todos: los chicos que van al colegio en forma gratuita, los jubilados de forma gratuita, trabajadores con 40% de descuento. Cuando digo trabajadores es desde enfermeros hasta empleados de fábrica, con descuentos especiales. El único objetivo es mejorar el servicio.”

- El problema de la demora en la frecuencia de las unidades ¿va a desaparecer?

-” No hay milagros, pero si va a ayudar muchísimo cuando empiecen a entrar estos coches 0 km. Se agregarán a los existentes en su gran mayoría y van a mejorar frecuencia. No solo frecuencia, calidad del servicio. Este mal que aquejó y aqueja a Tucumán en materia de transporte es patrimonio de todo el interior, por un montón de razones. La primera y fundamental es la discriminación de los últimos gobiernos al interior del país, en materia de compensaciones que la han centralizado toda. Voy a dar tres o cuatro ejemplos de políticas: primero, desde que asumió este gobierno, o estos gobiernos, no hubo más paro o medida de fuerza provinciales. Tuvimos uno o dos por porque desde Buenos Aires, lamentablemente, lo han bajado y acá lo tuvieron que acatar las autoridades. Se creó el boleto para el jubilado para todo el espectro de toda la provincia sin tener en cuenta jurisdicción, en general, universal, donde el Estado provincial aporta el 53% y el otro 47% lo absorbemos las empresas. Se regularizó el servicio, que no es el que queremos tener, lógicamente, queremos mejorar. Y hoy en día, luego de todas estas acciones, el gobierno provincial mandó un proyecto de ley por cien unidades, que yo entiendo que las van a pasar a las empresas, y con certeza le puedo decir que las empresas las vamos a pagar. Entonces no sé cuál es la objeción, he escuchado algunas versiones que se contraponen a la realidad.”

- Hoy salió la desregulación de los servicios de ómnibus de larga y mediana distancia ¿va a incidir eso en Tucumán?

-” Veamos, cuando se desregulan los mercados, seguramente hay nuevas empresas que abarcan o prestan servicio en otras trazas. Tienen esa posibilidad una vez que presenten todos los papeles correspondientes y la autorización de SRNT, o si es distancia y lo autoriza la Provincia por supuesto. Afecta en que va haber más competencia en ciertas trazas nacionales, por sobre todo.”