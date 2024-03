Ascárate habla sobre la crisis energética en la provincia

El Secretario de Energía y Servicios Públicos de la provincia, el ingeniero José Ricardo Ascárate, dialogó en un programa televisivo local sobre las causas de la crisis energética que atraviesa Tucumán, el motivo de los cortes y las posibles soluciones a esta problemática que afecta a todos los tucumanos.

--¿Por qué se producen los cortes de luz?

--” El día domingo tenemos la primera noticia que es una falla del sistema está trabajando en lo que se llama N menos 1. Significa que todo el sistema de alta tensión que provee a la distribuidora tiene una falla en uno de los conductores. El conductor lo tenemos aquí cerca, es el cable subterráneo que va desde la Estática Sur en la calle Ayacucho hasta la Central Sarmiento que son dos estaciones transformadoras en 132 kv. Ese cable subterráneo y tiene una rotura a la altura de calle Marco Avellaneda al 100. Eso saca de línea y saca de funcionamiento aproximadamente entre 60 y 80 mw de potencia. Cuando un sistema como este cuando entra en falla N-1 se tiene que redistribuir para que la gente pueda tener igual energía. Hemos logrado redistribuir con una disminución de potencia que es la mitad del valor de la potencia del cable, usando la línea de Cevil Pozo y energía desde el Norte, con límites por supuesto.

Entonces el trabajo que hemos hecho entre el día lunes y martes ha sido sentarnos con la transportadora que es la que tiene el fallo y hacer un diagrama de emergencia para sacar de servicio a un mínimo de usuarios y hacerlo en forma rotativa en toda la provincia de Tucumán. Hoy día estamos sacando el servicio entre 30 y 40 megas ante un fallo muy grande de un cable de 80 megas. El sistema tiene una fragilidad tremenda, hay una desinversión de muchos años; 15 años a esta parte. Desinversión del Estado nacional fundamentalmente que es el controlador de las empresas transportadoras. Y en cuanto a la distribuidora, por más obras que haga de distribución, cuando no hay energía provista en alta tensión difícilmente se puede distribuir algo. también la corresponsabilizamos, porque el sistema tiene que funcionar en forma aceitada, en forma adecuada. Estos cables de los que yo hablo son cables de más de 50 años de antigüedad. Son cables de una gran sección y que tienen la zona externa con un papel embebido en aceite ese es todo el sistema. Ese aislamiento se ha roto en varias oportunidades por trabajo que hacía la municipalidad y las empresas de servicios.

Lo que estamos tratando de hacer ahora (pongo la cara ante cada situación que tenemos en la provincia de Tucumán) lo he charlado con el ministro (Santiago) Yanotti ayer, y es tratar de que el problema lo superemos en el lapso del día jueves. Hasta la noche va a estar si Dios quiere superado con el sistema en N-1. O sea, vamos a seguir teniendo un elemento fallado dentro del sistema, que tendrá que reponer Transnoa, pero al margen de esto vamos a tratar de sacar de servicio el menor número de domicilios y hacerlo en forma rotativa y con cortes que nunca duran más de una hora.

Con esto que estamos haciendo hemos logrado diagramar ayer con EDET que los cortes duren una ahora como máximo en forma rotativa y que se avisen a partir del mediodía hasta las 9 de la noche. Los que se han hecho en la noche del miércoles fueron desde el mediodía hasta las 11 de la noche para adelante.

--¿Y a partir de esa hora que va a pasar?

-- “Se reconecta todo el sistema, todas las viviendas tienen energía porque es cuando baja el consumo. Doy un dato para que la gente lo entienda: en Tucumán generamos 1200, 1100 megas en pico. Tenemos capacidad de generar bien. EDET tiene capacidad de distribuir y transformar 1100, 1200: todo lo que se produce y mucho más de lo que se consume. Nuestro sistema de transporte, que es lo que está en el medio, cuando pasamos de 800 entra en fallo. El sistema de transporte interno, el que tiene dentro de la provincia Transnoa, que es en alta tensión, en 132, entra en modo de fallo pasando los 800.

--¿Cuál es el consumo en Tucumán?

-- ”770. En pico el miércoles llegó a un máximo casi de 780. En ese momento entró en fallo y hubo que bajar 40 megas.

--Si sobran 300 ¿Por qué tenés corte?

--” Porque no tenés capacidad de transporte. La energía la puedes generar la puedes distribuir. No tenés capacidad de transportarla en alta tensión. No hay obras no hay obras de alta tensión para mejorar el sistema de transporte, no se hacen hace muchos años, 15 o 20 años a esta parte. En ese plan de obras estamos trabajando en este momento en la Secretaría de Energía, cosa que no se había hecho; asumir que la provincia haga obras de transporte en alta tensión.

--¿La provincia está en condiciones económicas de hacerla?

--”Estamos en condiciones económicas de hacerla y si no tendremos que ver cómo las hacemos. Tenemos un problema grave, la Nación nos ha suspendido dos obras: la obra del Bracho-Villa Quinteros, está paralizada sin pago de certificados desde el mes de noviembre y la obra de Cevil Pozo-El Bracho que es la otra doble terna de alta tensión que ahora está en fluencia, es la que estamos sobrecargando justamente, esa doble eterna tiene un una repotenciación, que tenemos el dinero tenemos el presupuesto está listo y el ENRE, que es el ente nacional regulador desde el mes de octubre noviembre del año pasado hasta la fecha todavía no autoriza.

--¿El gobernador Jaldo que dice al respecto?

--” Está tan enojado como estoy yo. Somos usuarios, sufrimos el problema junto con todos los tucumanos. Y ante un fallo como este lo que tratamos de hacer es que disminuir la cantidad de clientes que van a entrar en corte y que el corte llegue a todos y no más de una hora. Eso es todo lo que estamos haciendo y lamento tener que venir informar este tipo de cosas, pero es la situación en que está el sistema”.