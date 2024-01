Acuerdo Fiscal Municipal: lo firmaron 17 de los 19 municipios

Del total de 19 municipios, los representantes de 17 firmaron el Acuerdo Fiscal Municipal, en tanto que Concepción no se adhirió y Burruyacú continuará autogestionando sus recursos como lo hizo en los últimos años.

En se sentido el ministro del Interior Darío Monteros señaló que “diríamos que el 99% de los municipios del interior de la provincia de Tucumán están en este nuevo acuerdo fiscal de municipios, salvo Concepción, que ustedes saben que es de público conocimiento las declaraciones del Intendente –Alejandro Molinuevo-, donde no se ajustaba a algún ítem de las cláusulas que hemos establecido, por lo que el municipio del sur tucumano no participará del Acuerdo Fiscal Municipal por decisión del Intendente de Concepción que no está en este acuerdo”.

Monteros continuó señalando que “nosotros teníamos terminar con este acuerdo fiscal de municipios. Diría que hoy, en función de la información que tengo de la Secretaría de Comunas y Municipios firmaron todos, incluso los municipios de Bella Vista, Yerba Buena y Las Talitas”. Insistió que “no hay duda de que el Gobernador Osvaldo Jaldo va a seguir atento a lo que pueda pasar en Concepción para estar a disposición de los vecinos y de los empleados municipales”. En tanto, prosiguió “el municipio de Burruyacú viene autofinanciándose con lo que le corresponde por la coparticipación nacional y provincial y el FDI”.