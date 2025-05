Un tresarroyense ganó más de 670 millones en la Quiniela Plus

El sorteo N°12450 de la Quiniela Plus del miércoles 7 de mayo registró un único ganador en la localidad de Tres Arroyos con un premio de $674.693.708 pesos.

La jugada fue realizada en la agencia “La Cubana”, ubicada en calle Colón 392, luego de acertar la siguiente combinación de números: 18 - 27 - 29 - 34 - 35 - 63 - 75 - 86 .

En el sorteo de anoche, la Quiniela Plus encontró finalmente un ganador con un premio de más de $674 millones de pesos. Se trata del monto más alto de la historia de este juego poceado bonaerense.

Recordamos que se puede seguir la transmisión en vivo y en directo de los sorteos de Quiniela de la Provincia a través del canal de Youtube del Lotería.

¿Cómo se juega a la Plus?

Para jugar a la Quiniela Plus, se deben elegir 8 números del 00 al 99 en cualquier agencia de la provincia.

Con el mismo ticket, que tiene un valor de $600, se participa de tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus. En la Plus y Chance Plus, podés ganar con siete, seis y cinco aciertos. El sorteo se realiza de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, a las 21 horas.