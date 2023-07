Tres Arroyos: Se detectó Triquinosis en una muestra de cerdo llevada a analizar

La Dirección de Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos recibió la denuncia obligatoria, efectuada por una veterinaria particular que realizó un análisis de Triquina a una muestra de cerdo presentada por un particular, la cual arrojó resultado positivo.

De inmediato se activó el protocolo establecido y se notificó al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires para continuar el proceso en conjunto.

También inmediatamente Bromatología requirió al propietario del animal que entregara el mismo para su destrucción. Dicha tarea fue realizada en el digestor facilitado a tal fin por el Frigorífico “El Rodeo”, por lo cual la Municipalidad de Tres Arroyos agradece a la empresa su colaboración.

El cerdo en cuestión proviene de un criadero familiar ubicado en zona de quintas, zona Barrio Santa Teresita. El resto de los animales del criadero serán llevados a faena sanitaria controlada y se continuará monitoreando el proceso reglamentario. Si bien la familia propietaria del animal manifestó que no hubo consumo de carne infectada, preventivamente se está trabajando en conjunto con el Sr. Secretario de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos .

La Triquinosis es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de los animales a las personas, producida por un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales . Afecta a los cerdos pero también a animales silvestres: jabalíes, pumas, mulitas y comadrejas.

RECOMENDACIONES A LA POBLACION

1) Adquirir y consumir carnes y chorizos que provengan de establecimientos habilitados. Los chorizos secos deben poseer rótulo, en el que conste su inscripción ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, lo cuál significa que el establecimiento elaborador cuenta con control veterinario particular, exigido por las reglamentaciones vigentes.

2) Si Ud. recientemente consumió carnes o chacinados de origen incierto, comuníquese de inmediato con su médico de cabecera, o concurra al Centro de Salud o al C A P. S. cercano a su domicilio.

3) La Triquinosis es una enfermedad que se detecta en el animal únicamente a través de análisis que se realizan en laboratorio, posterior a su faena. La apariencia de un “cerdo sano” no lo exime de estar infectado con la parasitosis. Si Usted reside en zona rural y cría cerdos para autoconsumo, nunca coma carne de cerdo ni elabore chorizos sin previo análisis de Digestión Artificial realizados en laboratorio.

Las larvas no se observan a simple vista y no alteran ni las características externas ni el sabor, ni el color de las carnes o sus derivados. Asimismo debe analizar cada uno de los cerdos que faene, un resultado negativo no garantiza que el resto de los animales no esté infectado.

4) Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos. O por consumir productos sin cocción, salames, chorizos, bondiola; o jamón , panceta, etc. elaborados con carne no analizada e infectada con Trichinella. Salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

5) Un detalle importante es extraer correctamente las muestras de cerdo para analizar. Debe presentar muestra de diafragma (entraña). Consulte previamente a su veterinario.