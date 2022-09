Paradores de Claromecó: Sánchez no se presentó a la interpelación y apuntó fuertemente contra la oposición

“En el primer tema me dicen que me van a preguntar sobre las políticas de turismo y específicamente la planificación de servicios de playa para esta temporada y a largo plazo”.

“Las de largo plazo, de muy largo plazo y esto se lo digo a los dos bloques pero principalmente al bloque del Frente de Todos que son quienes están gobernando el país: cuando el país me dé a mí como intendente, una herramienta de algo de estabilidad o algo de una no incertidumbre como vivimos todos los argentinos que no sabemos qué va a pasar de acá a una semana. ¿Cómo puedo yo planificar algo a cinco seis o diez años? Si tengo un país en el cual no sabemos cómo va a estar la economía de la semana que viene”.