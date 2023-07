Oliva Muisse presentará su Formula 1 Nacional en el Club Cazadores de Tres Arroyos

Oliva Muisse la piloto tresarroyense que compite en la Formula 1 Nacional, presentará su auto este viernes 7 de julio en las instalaciones del Club Cazadores.

Con tal motivo se organizó una cena con un valor por tarjeta de 4800 pesos que se consigue comunicándose al teléfono 2983- 340498.

Además de piloto con proyección nacional, Oliva es alumna de sexto año de la orientación de Economía y Administración en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos.

Desde muy chiquita anduvo rodeada de “fierros” y no fue sorpresivo para nadie, que a muy corta edad estuviese al frente de un volante, tratando de acelerar al máximo.

Oliva Muisse Foto: Oliva Muisse

A continuación reproducimos una nota a Oliva realizada por la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos.

“Empecé en este mundo desde muy chiquita, podría decir que nací dentro del automovilismo, porque mi papá Daniel Muisse, corrió durante mucho tiempo, y yo siempre lo acompañaba – contó Oliva y continuó - Fue a los 12 años que empecé a correr en karting, primero en categorías de circuitos que no están federados, y luego sí pase a categorías federadas”.

“Corrí en categorías de Bahía Blanca, Olavarría, Juárez, 9 de julio, Salto. En el zonal de acá corrí APPK como AKTS. Siempre que tuve la posibilidad fui probando nuevas categorías”.

“Últimamente voy mucho a Buenos Aires a correr karting de asfalto, que eso ayuda un montón a nivel nacional”.

¿Cómo fue que llegaste al nivel nacional?

“En el año 2021 me llamaron para probar un Top Race, y fui a Buenos Aires a hacer una prueba en el Gálvez. Ahí surge la posibilidad de correr de invitada en San Juan. Con mucho esfuerzo logré ir, porque todo requiere de un presupuesto. Tuve el apoyo de mucha gente y logre participar en San Juan donde tuvimos un resultado excelente, de 19 terminé séptima, quedando anotada en la categoría como la debutante más joven en tener el mejor resultado”.

“Fue una maravilla estar ahí, no lo podía creer. Desde ese momento me han surgido cantidad de propuestas a nivel nacional. Me llamaron para probar en Buenos Aires y La Plata distintos autos, probé Fórmula, Copa Bora, pero no llegué a correr. De hecho el año pasado fue un año tranquilo, hice karting y no corrí a nivel nacional porque por el tema del presupuesto de cada carrera muchas veces es complicado”.

Oliva Muisse Foto: Oliva Muisse

¿Y qué pasó este año?

“Este año logré correr en Formula 1 Argentina en el autódromo de la Plata, que es una categoría a nivel nacional, alcanzando el tercer lugar del podio en las dos carreras que corrí. Y mi objetivo es llegar a fin de año a lo que es la Metropolitana, que forma parte de la ACTC, que es muy importante, para luego poder llegar al Turismo Carretera. Yo sé que no es fácil, porque necesitas mucho apoyo en presupuesto y muchas condiciones”.

¿Quiénes te acompañan?

Mi familia principalmente, ellos van a todos lados conmigo. También tengo dos amigos que siempre viajan conmigo a las carreras, y toda la gente de Tres Arroyos y de la zona que me da una mano.

¿Cómo compatibilizas tus tiempos de estudiante con esta actividad que por lo que contás demanda tiempo y también mucho sacrificio?

“La verdad es que estoy muy organizada con el colegio, salgo y tengo doble entrenamiento todos los días, de lunes a viernes, a la tarde y a la noche, de una hora y media cada turno. Los viernes además hago natación porque es un deporte que ayuda muchísimo para la preparación física. El sábado es el día que salgo a correr para entrenar la parte aeróbica”.

“En cuanto al entrenamiento específicamente automovilístico, tengo un simulador en mi casa, para reconocer los circuitos, y también entreno en Bs As en karting, cuando puedo coordinar con el equipo, y trato de que sea una vez por mes”.

“Tengo una nutricionista y psicóloga deportiva, que me ayudan un montón. Es un trabajo en equipo entre mi entrenadora, nutricionista y psicóloga, para poder estar bien física y mentalmente”.

Oliva Muisse Foto: Oliva Muisse

Sobre sus proyectos Oliva indicó:

A mí me encantaría poder vivir del automovilismo, hay muchos pilotos que lo hacen, si bien como te decía no es fácil, tampoco es imposible. Yo estoy haciendo todo lo posible para poder seguir sobre todo en nivel nacional, en categorías más profesionales.

“Para fin de este año mi objetivo es la Metropolitana, lo que me permitiría en 2024 poder continuar en esa categoría, y después ya subir a lo que es auto con techo, que ahí sí ya te metes de lleno en el ámbito del automovilismo. Pero también voy a ir a la facultad, voy a estudiar ingeniería en sistemas en Tandil”.

¿Qué herramientas sentís que te dio y te da la escuela y que las aplicas para poder sostener tu crecimiento en el automovilismo? Habiendo empezado tan chica, ¿sentís que hay puntos en común entre la escuela y las herramientas que necesitas en esta disciplina que es tan apasionante para vos pero a la vez conlleva un sacrificio?

Sí, por un lado tengo que decir que desde la escuela siempre me han apoyado cuando por ejemplo tengo que viajar, y además me siento muy reconocida, siempre me preguntan cómo me fue, es muy lindo ese reconocimiento. Y si bien el colegio me demanda un montón de tiempo porque pasamos acá muchas horas, soy muy organizada, lo cual me permite poder entrenar y tener los resultados que quiero.

Oliva Muisse Foto: Oliva Muisse

¿Quiénes son tus referentes?

“Mi papá es mi principal referente. Él no pudo continuar corriendo por esto que te digo del tema del presupuesto, pero él me enseñó todo y todos los días aprendo algo nuevo, tanto en la parte de manejo como en la parte mecánica. Me encanta ir al taller y mirar y aprender todo sobre los autos de competición. Me gusta saber cómo está formado un auto que voy a manejar, porque frente a cualquier inconveniente que puedas tener de mecánica en una carrera podes aportar para buscar una solución”.

“Después tengo pilotos que son referentes, que de cada uno voy tomando actitudes que me gustan y puedo rescatar, por ejemplo a nivel nacional me gusta mucho un piloto de turismo carretera que se llama Werner, me gusta Todino. También hay muchos pilotos que están muy bien preparados psicológicamente, y me gusta esa presencia que tienen para ser fuertes y que el exterior no los afecte”.

Oliva mencionas varias veces el tema presupuestario, ¿Qué crees que tendrías que hacer vos para poder superar esa limitante que muchas veces, como contás por ejemplo en el caso de tu papá, hace que uno no pueda continuar en este mundo del automovilismo?

“Sí la verdad es que es muy complicado, nosotros el año pasado lo sufrimos mucho, pero lo que hicimos fue seguir con lo que podíamos, que en ese momento fue el karting, seguir, seguir y seguir. Tocar puertas de grandes empresas también es algo que hay que hacer”.

“Este año vinieron varias empresas a decir que querían colaborar, y lo que yo y mi equipo tenemos que hacer es responderles dando lo mejor, seguir esforzándonos, y sobre todo mantener la humildad y tu esencia, porque en el automovilismo así como subís, con todo lo que eso cuesta, enseguida bajás”.

“Tenés que seguir siendo la misma persona que corría a nivel zonal, cuando estas a nivel nacional, y demostrar la capacidad que tenés con los buenos resultados que logras, porque al ser una categoría televisada tiene mucha llegada, y eso te permite que las empresas te vean, te conozcan y te busquen, y ahí es donde empezás a crecer. Pero siempre tenés que tener claro que es una relación de ida y vuelta, vos tenés que responder dando lo mejor de vos y ser solidario también con la empresa o persona que te está apoyando”.