La Biblioteca Pública Sarmiento llevará a cabo un encuentro destinado a honrar las letras de los autores tresarroyenses y a mostrar las obras sobre la ciudad de Tres Arroyos que la entidad conserva.

Será este jueves 2 de diciembre, con un cronograma de actividades que apunta a potenciar el trabajo de los escritores de nuestra ciudad.

Sin duda alguna la literatura es la rama del arte que menos visibilidad tiene y la de más dificil acceso.

En la actualidad las editoriales, desde las más importantes a las más pequeñas no aceptan manuscritos de un escritor novel, si no es a través de un Agente Literario, es decir, de un intermediario al cual el autor debe abonarle para que lea el material e intente colocarlo en alguna editorial.

Participar en diferentes concursos literiarios es otra de las posibilidades que tienen los autores para darse a conocer y publicar si es que logran ser seleccionados entre los ganadores, de no ser así, una vez más, su material quedará descartado.

La tercera opción es la auto publicación que suele tener costos muy elevados para materializarla.

Por eso, las actividades que llevará a cabo la Biblioteca Sarmiento, no deja de ser una magnifica oportunidad para conocer, difundir y visibilizar las diferentes propuestas de nuestros autores.

Cronograma de actividades

10.30 horas: Taller de encuadernación a cargo de Alberto Zambón, de carácter gratuito.

18:00 horas: Integrantes de Editorial Caravana compartirán con los interesados los pasos para lograr la edición de un libro.

18.30 horas: La profesora Alcira Lembi, se explayará sobre el material de la Sarmiento relacionado con autores locales y realizará un acercamiento al material expuesto por la biblioteca.

19:00 horas: Panel de escritores locales que será coordinado por la periodista local Andrea Elgart.

Para el cierre habrá un espectáculo musical con canciones a cargo de Victoria Goicochea y el grupo Senza Tempo que dirige Verónica Stiglich.

Gladys Salcedo integrante de la Comisión de la Biblioteca Sarmiento indicó sobre la propuesta: “Desde hace mucho tiempo, la Biblioteca resguarda, protege y difunde este material bibliográfico que teníamos muchas ganas de mostrar. El bibliotecario ha hecho un trabajo de clasificación y catálogo de todo el material producido por tresarroyenses, para poder prestarlo y, además, mostrarlo al público. También les hemos pedido a los autores la donación de un ejemplar para prevenir posibles deterioros.”

“Es una buena oportunidad para que se acerque el público en general pero también bibliotecarios, docentes, profesores de lengua, porque tenemos la intención de seguir trabajando con este material y es interesante que se conozca e incluso se lea” - finalizó.

Cabe recalcar que la Biblioteca Sarmiento conserva y resguarda en excelente condiciones material producido por autores tresarroyenses desde hace 120 años y sobre las temáticas más diversas.