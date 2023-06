Elecciones 2023 en Tres Arroyos: “Carlos Ávila no será candidato de la UCR, sino solo de una línea interna”

La Comisión Directiva del Comité Enrique Betolaza decidió este viernes, en el encuentro con afiliados, que Carlos Ávila no va a ser el precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical de Tres Arroyos, sino, de la línea interna Evolución.

Tras llevarse a cabo la segunda reunión de la semana con afiliados (la primera fue el miércoles) sin la presencia de Carlos Ávila se adoptó la medida que se expresó a través de un comunicado que indica lo siguiente:

“El pasado miércoles 7, se llevó a cabo en el Comité Enrique Betolaza, la reunión de Comisión Directiva ampliada en la que todos los afiliados tuvieron la oportunidad de expresar su postura respecto al futuro del radicalismo local en este año electoral.

Desafortunadamente, en dicha reunión no se hizo presente el Sr. Ávila y en su lugar lo hizo su vocero, Gonzalo Cabrera, quien dejó expresamente aclarado que el equipo conformado por el Sr. Ávila para la campaña no trabajará de manera orgánica con la Comisión Directiva, la cual en el mes de enero le expresó su total apoyo como candidato de toda la UCR.

Cabrera aseguró que, solo la línea interna de Evolución, será los únicos que decidirán con quienes (PRO y Coalición Cívica) y como conformarán la plataforma para una posible intendencia, los cargos a ocupar y todo lo referido a la campaña. Sin incluir en ninguno de estos lugares de decisión a la Comisión Directiva que hoy dirige el Comité Enrique Betolaza, que fuera electa de manera transparente en el 2022 para representar a los afiliados.

Considerando lo expuesto por la mayoría de los afiliados, y ante la ausencia del Sr. Ávila, se decidió pasar a cuarto intermedio hasta este viernes 9 de junio, en la cual se esperaba la presencia del futuro precandidato y una revisión de la postura expresada por el vocero, Gonzalo Cabrera.

Ayer viernes 9, se llevó a cabo dicha reunión en la cual el Sr. Ávila nuevamente no se presentó, dando por sentado que no hay una identificación con el partido que lo llevó a la banca que hoy ocupa, y se expresó solo a través de una carta escrita en la que ratifico la no organicidad para la toma de decisiones de todo lo concerniente a las elecciones 2023.

En consecuencia, la voz de los afiliados no avala esta forma inorgánica y personalista, considerando que no se pueda llegar a un buen resultado, si no es trabajando con toda la UCR de manera unida, por no responder a los pilares fundamentales y democráticos que la UCR defiende históricamente.

Por todo lo expresado, se informa a los afiliados que el señor Ávila no será candidato de la UCR, sino solo de una línea interna.

Pese a lo lamentable de este hecho, y tal como ocurrió en el 2007, como Comisión Directiva le deseamos la mayor de las suertes en su camino particular.

Basados en el diálogo y en el consenso, se seguirá trabajando en pos del fortalecimiento del Comité Enrique Betolaza, con aquellos que estén dispuestos a trabajar mancomunada y orgánicamente por un Tres Arroyos mejor. Se deja saber a todos los afiliados que las puertas del Comité siguen abiertas para la participación de los mismos y las actas de Comisión Directiva a disposición para quien quiera consultarlas”.

Comisión Directiva Comité Enrique Betolaza