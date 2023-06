Elecciones 2023 en Tres Arroyos: “Los que no cumplieron sus promesas deberían pedir perdón y después iniciar la campaña”, dijo Matías Fhürer

Matías Fhürer el precandidato a intendente de Tres Arroyos en la lista que encabeza Patricia Bullrich indicó que su armado político cuenta con gente nueva y capacitada para gobernar Tres Arroyos, como no sucede en otros espacios políticos.

En dialogo con Vía Tres Arroyos, expresó que hace falta “gente nueva, capacitada; los mejores hombres y mujeres para gobernar Tres Arroyos y es lo que estamos proponiendo nosotros y es lo que en los demás está faltando”

Al respecto agregó: “Hoy se está incorporando a la política gente que estaba fuera de la política y que también perteneció a diferentes gobiernos. Hablamos de dos personas que estaban en el Vecinalismo, se fueron y hoy volvieron al Vecinalismo después de la salida de Carlos. Estas personas están siendo convocadas para formar parte de una lista para las PASO del Movimiento Vecinal”.

“Eso no nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos prácticamente toda gente nueva que le gusta participar y que le gusta estar en política porque tiene vocación de servicio”.

Consultado sobre quien lo acompañaría en su precandidatura Fhürer deslizó algunos nombres: “Estamos trabajando con gente para todas las áreas: Omar Berneche, ‘Peco’ Segovia, Juan Apolonio, Fanny Jensen, Susana Godoy, estoy siendo injusto al no nombrar a todos los que están colaborando”.

“Somos un equipo grande de colaboradores. Tenemos profesionales en todas las áreas porque creo que un equipo de trabajo se forma de esa manera: con tiempo, con proyectos, con propuestas y sin denostar a nadie ni salir a decir aquellas cosas que se hicieron mal. Hay cosas que se hicieron muy bien y otras que no se hicieron, y para eso queremos ser gobierno en el Partido de Tres Arroyos, para hacer todo lo que falta.”

Matías Fhurer junto a un grupo de colaboradores. Foto: Facebook: Matías Fhurer

Hace unos días atrás, Fhürer confirmó su participación dentro de la lista que encabeza Patricia Bullrich como precandidata a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio.

“Se trabajó con mucha responsabilidad ese tema. La lista de Patricia Bullrich la tenemos nosotros. Hicimos las cosas bien para tener la lista completa y ser los referentes de Bullrich dentro del Partido de Tres Arroyos”.

“Contra quien voy a competir en la interna no es lo importante. Nosotros hablamos de propuestas desde hace un año. Siempre dijimos que no está bueno que la gente conozca a sus candidatos un mes antes. Venimos de 20 años de “Sanchísmo” y hay que tener propuestas claras, concretas, sobre lo que vamos a hacer respecto al turismo, la vivienda, la seguridad, con la obra pública y con cada tema que sea importante para los tresarroyenses”.

“Nosotros tenemos propuestas y las decimos, y en eso yo me considero un político diferente al resto”.

Consultado sobre cómo está desarrollando su campaña Fhürer indicó:

“Estamos recorriendo barrios, empresas, comercios. Estos días estuvimos en Reta y Copetonas, pero no vamos a sacarnos la foto de campaña, nosotros no nos sacamos fotos. Vamos a charlar con la gente sinceramente, de proyectos concretos”.

“Se terminó el tiempo del verso cada dos años. ¿Con que cara se vuelve a un barrio después de no cumplir con lo que se prometió? Eso es jugar con la ilusión y la dignidad de la gente. Yo creo que la política corre por otro canal al menos cuando uno tiene vocación de servicio sincera, como la tengo yo”.

“La gente que va cada dos años a un barrio para pedir su voto cuando no cumplieron sus promesas, deberían primero ir a pedir perdón y después iniciar la campaña”.

“El mismo camino que recorrí ahora en mi campaña, lo voy a desandar a partir del 10 de diciembre si me toca asumir la intendencia, para atender las solicitudes de toda esa gente que me recibió, que me abrió la puerta de su casa, que escucho mis propuestas con un mate. Vamos a atender sus necesidades como corresponde, con un Estado presente”.

Matías Fhurer Foto: Facebook: Matías Fhurer

Finalmente consultamos sobre su paso por el Vecinalismo y si diferentes actores de ese espacio político se han contactado con él en los últimos días, al respecto Fhürer confirmó que sí:

“Sí, constantemente. Las relaciones humanas se construyen de esa manera, con dialogo. La falta de dialogo nos ha alejado de la gente”.

“Tengo muy buena relación con mucha gente que está en la política que tiene vocación de servicio y es muy valiosa”.

“Los funcionarios que funcionan y los funcionarios a los que uno les tiene confianza y que en la actualidad están en el Ejecutivo, hay que dejarlos ¿Por qué hay que tirar todo a la basura? Si hay gente responsable, hay gente sana y con vocación de servicio”.

“Ojalá que llegue pronto el 13 de agosto y la gente se manifieste con esa herramienta tan poderosa que tiene la democracia como es el voto” – finalizó.