Eduardo “el Chavo” Anzarda volverá a calzarse el buzo de entrenador de Huracán de Tres Arroyos, como Director Técnico del equipo del “Globito” que competirá en la Primera División Nacional Senior.

Y no solo en el banco de suplente están las buenas noticias, Huracán contará con un plantel de lujo, con muchos de esos jugadores que le dieron la máxima alegría, no solo a la institución de calle Suipacha, sino a toda la ciudad de Tres Arroyos con aquel recordado ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

Entre ellos Gustavo Guevara, Cristian Galván, Leonardo Gómez, “El pitufo” Quintana, Javier Espíndola, Luciano Irigoyen, Claudio Huertas y Javier Musa.

El primer encuentro será este sábado desde las 17 horas, en el Roberto Lorenzo Bottino, cuando Huracán reciba a Flandria, con entrada libre y gratuita, además, se podrá seguir las alternativas del partido por señal de streaming libre, a través del canal de Youtube.

Una buena ocasión para volver a ver con la camiseta del globo, a aquellos que nos dieron la satisfacción de ser parte del futbol grande Argentino.

Si bien Huracán inicio en Marzo su participación en la Primera División Nacional Senior, ante Sarmiento de Junín, ese torneo fue declarado desierto, iniciando un nuevo campeonato con 4 grupos de 5 equipos.

El grupo A del cual forma parte el globo, esta compuesto por Banfield, Platense, Deportivo Morón, Huracán de Tres Arroyos y Flandria.

El grupo B: Rosario Central, Unión de Santa Fe, Colon de Santa Fe, Chacarita Jrs y Juventud Unida de San Luis.

El Grupo C: San Martin de Tucumán, Central Córdoba de Santiago, Güemes de Santiago, Chaco For Ever y Huracán de Corrientes.

El Grupo D: Gimnasia y Esgrima La Plata, Sarmiento de Junín, Los Andes, Douglas Haig de Pergamino y Cañuelas.

El primero de cada grupo clasifica a las semi finales.