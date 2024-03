Celta alertó por posibles aumentos del 300% en sus boletas fijados por el Gobierno provincial

La Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos alertó sobre aumentos del 300% en sus facturas por las modificaciones del cuadro tarifario efectuadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Desde Celta indican que si bien las facturas de abril llegarán con incrementos “el impacto pleno de las modificaciones se apreciará en las facturas con vencimiento mayo y junio, con aumentos que, en algunos casos, llegarán al 300%”.

“En este contexto, si bien reconoció que una adecuación de los valores era imprescindible y reclamado a viva voz por los actores del sistema eléctrico para su subsistencia y sostenibilidad (venía con tarifas congeladas desde hace cinco años), desde CELTA se dejó en claro que la cooperativa no tiene ningún tipo de injerencia en la resolución, y que su función se limita exclusivamente a la aplicación del cuadro tarifario dispuesto”.

Además informan que con los mismos porcentajes se incrementó la factura mayorista, con lo que el recurso generado, mayormente, viene a pagar los costos de generación y transporte, sin que implique una mejora en las cuentas de la cooperativa.

CELTA tiene en el valor agregado de distribución (VAD) -que también se actualizó-, el único componente de ingreso genuino. Lo demás es costo mayorista e impuestos.

En paralelo a estas subas, se indicó también que, desde el Gobierno nacional se modificaron las exigencias para ser elegible para un subsidio y que, como consecuencia, muchos asociados dejarán de percibir el beneficio, en el caso de que les hubiese sido concedido con anterioridad, en una normativa que poseía menores requisitos.

«Esta medida, por su cambio de condición, también impactará en los montos de las facturas que recibirán los asociados en los meses antes citados», aclaró.

Respecto de los subsidios, la cooperativa hizo especial hincapié en que aún está abierta la posibilidad de solicitarlos, para todo aquel que no lo haya hecho, o incluso requerir la revisión de su caso, ante la eventualidad de que le haya sido quitado.

La plataforma para hacerlo, se puntualizó, es el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), accesible desde la siguiente dirección web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Desde la dirección provista, se puede completar el formulario de inscripción (si aún no lo hizo, el asociado todavía puede solicitar el subsidio), Modificar o eliminar la solicitud (si omitió datos, cometió errores o cambio la situación patrimonial o del hogar, puede rehacer la solicitud o eliminarla), Solicitar una evaluación del caso particular (si solicitó el subsidio y no le fue asignado), entre otras opciones.

«Desde CELTA se insta a efectuar un consumo racional de la energía, como modo adicional de morigerar el impacto de los aumentos de tarifas», consignó.

Finalmente, el Consejo de Administración está trabajando en diversos análisis, con el propósito de disminuir el impacto en la factura de los pocos conceptos que son resorte exclusivo de la cooperativa, y que en este caso guarda relación con la Resolución Asamblea Extraordinaria 2/20, eventualmente susceptible de ser modificada a la baja a partir de la actualización del VAD, que sería de cobro pleno en el mes de junio 2024.