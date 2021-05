Este martes Roberto Sánchez Gibert, gerente de Unidades de Negocios, y Norberto Ginocchio, gerente de Sucursales de la empresa de Emergencias Vittal se reunieron con Comisión de Acción Social y aseguraron no haber recibido ninguna queja con respecto al servicio brindado a los afiliados de Pami en Tres Arroyos.

Luego del encuentro Sánchez Gibert mencionó ante la prensa: “Queremos aclarar que nosotros no vinimos a hacer ningún descargo ni a responder nada. La citación fue una cuestión protocolar. A esta reunión la venimos pidiendo desde hace dos meses. Por diversos motivos no se había podido concretar antes, por eso a raíz de distintas reuniones se procedió al protocolo que sería el de citarnos, pero en realidad fue más a una respuesta de nuestro pedido que a una situación en sí que viniera originada por la Legislatura, el pedido fue nuestro más que de ellos”.

y agregó: “A nosotros no nos llegó ninguna queja. Lo que supimos, fue por lo publicado en los medios. Ante eso, pedimos la realización de reuniones”, - continuó - Toda queja de un afiliado de PAMI se centraliza por medio de PAMI. PAMI recibe el reclamo, analiza si corresponde y después nos notifica a nosotros. Y a partir de ahí, respondemos lo que haya que responder. Es inevitable que haya errores en salud, y más aún en cuestiones de emergencias.”

“Por año estamos haciendo, entre traslados y auxilios, 3.000 o 3.500 servicios. Nos han pasado quejas formales de no más de 10 o 15 al año ¿Qué son 15 en 3500?”

“No todas las quejas fueron reales. Hubo casos de traslados y de visitas a personas que tenían unas líneas de temperatura”.

Líneas telefónicas de Vittal

Con respecto al número 0800 de la prestadora de servicios, Sánchez Gibert reconoció que “con las líneas de emergencia en pandemia hubo momentos en los que se han saturado y momentos en los que no. El año pasado, entre mayo y junio, se desbordó todo por todos lados; y todos respondimos mal”.

“Muchos de los lugares por el nivel de saturación de camas y cantidad de casos, están con desbordes en nuestro nivel de porcentaje que no llegamos a responder. Hay días que sí, no nos gusta nada porque no da, pero no son todos los días, por el contrario nuestro nivel es bastante óptimo. Hay días que se dan crisis y se junta todo el mundo llamando porque son los días que después rebotan casos y demás”, comentó.

Para comunicarse a nivel local en caso de emergencia el teléfono disponible es el 428886.

“Yo tengo que darle una respuesta a un afiliado. Eso es mucho más importante que quien lo recibe. Con el representante local uno corre el riesgo de perder el registro, porque si no se pierde la información. Yo tengo que tener todo. La prioridad siempre es atender a la persona. Todo el resto es circo”, dijo.

Por su parte Norberto Ginocchio indicó que: “La emergencia en tiempo promedio es entre los primeros 15 minutos, la urgencia entre los 30 y la consulta médica (en pandemia) puede ser entre dos o tres horas. Obviamente, nuestros tiempos están muy por debajo de eso.”

“Lo que tiene que quedar claro es que venimos a buscar cuáles son las quejas puntuales para poder responder. A nosotros nos llegan las quejas a través de los medios, pero no podemos hacernos eco de lo que digan los medios”- finalizó.

Declaraciones de Claudia Cittadino

La presidenta de la Comisión de Acción Social, indicó que: ”Le presentamos una serie de denuncias y mantuvimos, por supuesto, en reserva el nombre de las personas. Nos han pedido que les pasemos los días y hora como para poder verificar en su sistema de recepción de llamadas de emergencias lo que pasó”.

La concejal indicó que: “Se comprometieron a rever el sistema y dejaron otro número de emergencias. Cuando la gente llama angustiada porque no está bien la verdad que poco le importa a quién le corresponde. Quiere que vayamos y le resolvamos el problema. De eso se trata y eso es lo que les dijimos. Nosotros no tenemos ninguna motivación ni política ni circunstancial ni de contexto. Queremos la respuesta, que la gente sea atendida como corresponde y por quien corresponde”.

“Ellos hicieron un planteo para participar del Comité de Crisis. Yo le voy a trasladar la inquietud al Dr. Guerra (Secretario de Prevención y Salud), porque es una convocatoria de él”.

“Queda una sensación de que no lo ves muy fácil de resolver. Según ellos dicen, y no tengo por qué descreerlo, tomaron conocimiento de las denuncias acá. Leímos un par y las que acercó la Clínica Hispano. Les quise hacer ver que esto no era porque se le había ocurrido a la Comisión de Acción Social sino porque hay demanda desde el Hospital, de Policoop, que tienen que ir muchas veces porque los llamamos nosotros, la Clínica Hispano o particulares de gente que tiene ir a un turno a Bahía Blanca, se demora y lo pierde. En una nota le vamos a reenviar los reclamos para que ellos puedan chequear en su base de datos. Lo importante es que esto se resuelva, que cada uno cumpla con su trabajo y mañana la gente reciba la atención como tiene que ser” - finalizó