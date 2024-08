La diseñadora de moda de Tres Arroyos, Ana Terrasanta, participará este jueves de la 63º edición del Argentina Fashion Week que se llevará a cabo en el Hipódromo de Palermo en Capital Federal.

A partir de las 16 horas Terrasanta estará presentando sobre la pasarela su colección “Mujer vestida de Sol”, dónde también participará su colega colombiano Javier Gómez de Ivory Atelier.

Además el día viernes estará presente en el programa “La Jaula de la Moda”, conducido por Fabián Medina Flores donde mostrará sus diseños.

Ana Terrasanta participará en la 63º edición del Argentina Fashion Week Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sobre los detalles de la presentación Ana Terrasanta dialogó con Vía Tres Arroyos:

Voy a presentar una colección inspirada en la Virgen, como siempre le hago honor a ella, que se llama “La Mujer vestida de Sol” que aparece en el Apocalipsis, revestida de Dios y con la luna bajo sus pies. Es una imagen, la de la Virgen, que para mí tiene mucha fuerza y mucha luz y me inspiro en ella.

Serán 16 las modelos que luzcan su colección entre ellas India Ortega, la hija de la reconocida modelo Ana Paula Dutil y del cantante Emanuel Ortega.

“El viernes a las 19 horas estaré con Fabián Medina Flores en “La Jaula de la moda” (Canal Magazine) donde voy a mostrar toda la colección nueva y todos los vestidos que presento el jueves en el Fashion Week”.

Sobre su presente Ana Terrasanta indicó:

“Estoy muy feliz con todo lo que me está pasando, con todas estas puertas que se están abriendo, Estoy muy agradecida a Dios por todo esto que me está dando y más que nada, por trabajar en lo que más me gusta”.

“No quiero dejar de mencionar a mis clientas de Tres Arroyos que siempre me hacen el aguante y a todos mis amigos y familiares por el acompañamiento de siempre”

El desfile en vivo por Instagram

Para finalizar la entrevista Ana Terrasanta expresó que el desfile de la 63º edición de Argentina Fashion Week que comienza a las 16 horas se podrá seguir en directo por el Instagram de Argentina Fashion Week y en la propia red social de Terrasanta.